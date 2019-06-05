Не мог приземлиться: в Черновцах произошло ЧП с пассажирским самолетом

Самолет из Анталии (Турция) не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Черновцов из-за бездомной собаки, которая находилась на взлетной полосе.

Как передает АСС, воздушное судно было вынуждено сделать два круга над аэродромом, пока работники не отогнали животное.

Директор аэропорта Борис Морской подтвердил инцидент, назвав его рабочим моментом, а не ЧП.

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Иллюстрация. Аэропорт в Черновцах Центр транспортных стратегий

"Самолет из Турции не мог сесть на полосу из-за того, что там находилось животное. Это заметил авиадиспетчер, направил на полосу работников аэропорта, те отогнали животное, и самолет сел со второго захода", – рассказал Морской.

По его словам, подобные ситуации заранее отработаны, ведь на взлетно-посадочные полосы могут попасть и дикие животные, как заяц или лиса, и бездомные собаки.

"Поэтому есть четкий план действий. Есть работники, которые знают, что делать в таком случае", – отметил Морской.

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Например, на территории действует орнитологическая служба, которая отпугивает птиц, чтобы они не смогли случайно залететь в двигатели или фюзеляжи самолетов.

"Больше беспокоит то, что делается перед аэропортом. У нас там есть несколько бездомных собак. Время от времени просим Центр стерилизации забрать животных. Их забирают, но они снова у нас появляются. Вот проблема, которую нам предстоит решить, потому что это безопасность пассажиров и имидж нашего аэропорта", – добавил директор.

Иллюстрация. Бездомная собака pexels.com

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