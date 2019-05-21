Знакомство дайвера с синим китом попало на потрясающие фото

Дайверу удалось поплавать с 30-метровым синим китом, который приплыл к побережью Шри-Ланки, чтобы в теплых водах полакомиться крилем.

Момент близкого контакта человека с гигантским млекопитающим смог запечатлеть на снимках инструктор по дайвингу и подводный фотограф Танакит ЯмМо Саваньянгиян.

Фантастические снимки опубликовало издание The Sun. На невероятных фото дайвер находится в непосредственной близости к киту, который буд-то приплыл поздороваться с человеком.

"Он был похож на подводную лодку. Все киты, которых мы видели ранее, были массивным, но этот оказался гигантским – около 30 метров в длину. Это помогло мне осознать, насколько я крошечный в этом мире", - сказал 37-летний фотограф.

Благодаря помощи еще одного дайвера Танакиту удалось сделать эти грандиозные совместные снимки человека и прекрасного морского существа.

"Нужно быть быстрым, чтобы успеть оказаться в воде, когда кит приплывает, но делать это следует аккуратно, чтобы не напугать млекопитающее. Киты очень быстро погружаются. У вас есть всего десять секунд, прежде чем он проплывет мимо вас, поэтому вам нужно задержать дыхание, ныряя. Это требует много физических усилий", - добавил фотограф.

Инструктор по дайвингу и фотограф Танакит ЯмМо Саваньянгиян

Голубые киты являются самыми крупными животным, когда-либо существовавшими на Земле.

Самый тяжелый из зарегистрированных китов весил 173 тонны.

Эти морские млекопитающие из-за действий человека почти исчезли в начале 20-го века, пока они не попали под защиту в 1966 году. По оценкам Международного союза охраны природы, сейчас в мире насчитывается до 25 тысяч особей.

Несмотря на свои огромные размеры, синие киты питаются почти исключительно крилем.

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