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29 июня • обновлено в 14:14
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Украинцы не смогут попасть в ЕС с 1 июля: список "разрешенных" стран обновили

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Украины нет в обновленном списке стран, для которых ЕС рекомендует открывать границы с июля – страну исключили из предыдущего "зеленого списка".

Однако в обновленный красный перечень стран, где особенно напряженная ситуация с распространением коронавируса, Украина также не попала. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Отметим, сначала был обнародован "зеленый" список, который содержал 54 страны, в том числе Украину. Теперь, по информации агентства, их всего 15: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и – при условии взаимных шагов – Китай.

Украинцы не смогут попасть в ЕС с 1 июля: список "разрешенных" стран обновили

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В "красный список" стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия.

О порядке въезда из стран, которые не вошли ни в один из перечней, в том числе из Украины, пока не сообщается. Стоит отметить, что решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому для граждан Украины потенциально возможны исключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ЕС изменили правила для авиапассажиров из-за пандемии. При этом, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 страны Европы готовы закрыть отдельные границы.

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Автор
Ева Романова
Теги
путешествия Путешествия по Европе
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