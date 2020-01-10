Российский самолет жестко приземлился в Турции: фото повреждений

Пассажирский самолет российской Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье.

По информации местного авиационного портала Airporthaber, инцидент произошел с авиалайнером Airbus A321. Во время рейса в самолете произошло задымление и пилоты запросили экстренную посадку в Анталье.

Из-за жесткого приземления фюзеляж самолета был частично поврежден. Как видно на снимках, опубликованных порталом, стойка шасси пробила корпус воздушного судна.

Как сообщал OBOZREVATEL , 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 167 пассажиров (первоначально называли цифру 180), разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!