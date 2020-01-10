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10 января • обновлено в 15:08
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Российский самолет жестко приземлился в Турции: фото повреждений

2.1т
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Пассажирский самолет российской Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье.

По информации местного авиационного портала Airporthaber, инцидент произошел с авиалайнером Airbus A321. Во время рейса в самолете произошло задымление и пилоты запросили экстренную посадку в Анталье.

Российский самолет жестко приземлился в Турции: фото повреждений
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Российский самолет жестко приземлился в Турции: фото повреждений

Из-за жесткого приземления фюзеляж самолета был частично поврежден. Как видно на снимках, опубликованных порталом, стойка шасси пробила корпус воздушного судна.

Как сообщал OBOZREVATEL , 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 167 пассажиров (первоначально называли цифру 180), разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

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Автор
Юрко Медянык
Место
Турция
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