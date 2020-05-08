Как распознать коронавирус в самолете: назван способ

Одна из крупнейших авиастроительных компаний Airbus нашла способ распознавать коронавирус на борту самолета и в аэропортах.

Для этого компания начала сотрудничать с калифорнийским стартапом Koniku, который занимается разработками в сфере биологических технологий, пишет New York Post.

Компании уже работают над инновацией, которая поможет обнаруживать и отслеживать вещества, вырабатывающиеся в организме при заражении вирусом.

"Большинство инфекций и заболеваний ведут к небольшим изменениям в нашем дыхании, которые затем приводят к выраженным запахам. Если мы сможем распознавать эти запахи, то сможем определять и наличие вирусов", — пояснил основатель стартапа Ош Агаби.

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Он уточнил, что их изобретение будет работать бесконтактно с помощью сенсоров и рецепторов, запрограммированных на распознавание изменений в составе пота и запаха изо рта.

Как ранее писал OBOZREVATEL, всемирная организация туризма заявила, что в 2020 году число туристов в мире может снизиться до 80% из-за пандемии коронавируса.

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