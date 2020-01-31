Это опасно: названы вещи, которые никогда не стоит делать в самолете

Пассажиры, которые часто путешествуют, назвали поступки на борту самолета, которые могут привести к опасным последствиям.
Так, о вещах, которые точно не стоит делать в самолете, пишет издание Lenta.ru со ссылкой на британский Daily Mail.
volskweek.ru
Не оставлять ценные вещи на багажной полке
Так, пассажирам не рекомендуют оставлять ценные вещи в сумке, которая находится на багажной полке во время рейса. В тот момент, когда свет в салоне выключается, а человек засыпает, воры могут вытащить из сумки деньги или дорогостоящую технику.
airlife.ua
Не пить воду из-под крана в туалетной комнате
А также не чистить ею зубы или умываться. Сообщается, что в этой воде обитает очень много бактерий и паразитов.
blog.mydutyfree.net
Не прикасаться к вещам в самолете без необходимости
По причине большого количества бактерий не рекомендуют прикасаться к другим вещам в самолете, если в этом нет необходимости, а также снимать носки во время перелета.
"Самолеты являются одним из самых биологически опасных мест на земле и над землей, так что в любые незначительные раны на коже могут проникнуть опасные для жизни бактерии", – говорит эксперт.
biletik.aero
Также среди нежелательных действий на борту самолета называют: споры с бортпроводниками, слишком долгое пребывание в кресле без движения, малое потребление воды.
montsame.mn
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