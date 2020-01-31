Главная Новости
31 января • обновлено в 13:37
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

Это опасно: названы вещи, которые никогда не стоит делать в самолете

637
Читать материал на украинском

Пассажиры, которые часто путешествуют, назвали поступки на борту самолета, которые могут привести к опасным последствиям.

Так, о вещах, которые точно не стоит делать в самолете, пишет издание Lenta.ru со ссылкой на британский Daily Mail.

Это опасно: названы вещи, которые никогда не стоит делать в самолете

volskweek.ru

Новости
Боятся даже пилоты: названы самые опасные места в мире для перелетов

Не оставлять ценные вещи на багажной полке

Так, пассажирам не рекомендуют оставлять ценные вещи в сумке, которая находится на багажной полке во время рейса. В тот момент, когда свет в салоне выключается, а человек засыпает, воры могут вытащить из сумки деньги или дорогостоящую технику.

Это опасно: названы вещи, которые никогда не стоит делать в самолете

airlife.ua

Не пить воду из-под крана в туалетной комнате

А также не чистить ею зубы или умываться. Сообщается, что в этой воде обитает очень много бактерий и паразитов.

Это опасно: названы вещи, которые никогда не стоит делать в самолете

blog.mydutyfree.net

Не прикасаться к вещам в самолете без необходимости

По причине большого количества бактерий не рекомендуют прикасаться к другим вещам в самолете, если в этом нет необходимости, а также снимать носки во время перелета.

"Самолеты являются одним из самых биологически опасных мест на земле и над землей, так что в любые незначительные раны на коже могут проникнуть опасные для жизни бактерии", – говорит эксперт.

Это опасно: названы вещи, которые никогда не стоит делать в самолете

biletik.aero

Также среди нежелательных действий на борту самолета называют: споры с бортпроводниками, слишком долгое пребывание в кресле без движения, малое потребление воды.

Это опасно: названы вещи, которые никогда не стоит делать в самолете

montsame.mn

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярный сайт по поиску авиабилетов Skyscanner показал лайфхаки, которые помогут сэкономить в путешествиях.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Анна Михно
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Карта Путешествий

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги