Это опасно: названы вещи, которые никогда не стоит делать в самолете

Пассажиры, которые часто путешествуют, назвали поступки на борту самолета, которые могут привести к опасным последствиям.

Так, о вещах, которые точно не стоит делать в самолете, пишет издание Lenta.ru со ссылкой на британский Daily Mail.

volskweek.ru

Не оставлять ценные вещи на багажной полке

Так, пассажирам не рекомендуют оставлять ценные вещи в сумке, которая находится на багажной полке во время рейса. В тот момент, когда свет в салоне выключается, а человек засыпает, воры могут вытащить из сумки деньги или дорогостоящую технику.

airlife.ua

Не пить воду из-под крана в туалетной комнате

А также не чистить ею зубы или умываться. Сообщается, что в этой воде обитает очень много бактерий и паразитов.

blog.mydutyfree.net

Не прикасаться к вещам в самолете без необходимости

По причине большого количества бактерий не рекомендуют прикасаться к другим вещам в самолете, если в этом нет необходимости, а также снимать носки во время перелета.

"Самолеты являются одним из самых биологически опасных мест на земле и над землей, так что в любые незначительные раны на коже могут проникнуть опасные для жизни бактерии", – говорит эксперт.

biletik.aero

Также среди нежелательных действий на борту самолета называют: споры с бортпроводниками, слишком долгое пребывание в кресле без движения, малое потребление воды.

montsame.mn

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