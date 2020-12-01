Что делают бортпроводники, если пассажиру становится плохо в самолете: опубликовано видео

Бортпроводница по имени Каролина рассказала, как оказывают первую помощь пассажирам на борту самолета, если им становится плохо.

Алгоритм действий экипажа при спасении человека девушка раскрыла в видеоролике на своей личной странице в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В первую очередь, отметила блогерша, стюардессе необходимо максимально подробно расспросить человека о его состоянии и узнать, какие лекарства он принимает. Если пассажир взял их с собой, достать из его сумки или карманов.

"Мы должны помочь человеку, чем сможем. Спрашиваем, что ему нужно: вода, кислород, вентиляция", – рассказала девушка.

Далее, отметила бортпроводница, члены экипажа докладывают о случившемся командиру, чтобы тот принял решение о посадке. После этого все стюардессы должны быть "максимально готовы" к приземлению. Кто-то из них, подчеркнула девушка, обязательно остается с пассажиром, которому стало плохо, и пристегивает его ремнем безопасности в случае, если тот без сознания.

"Стюардессы – не медицинские работники, поэтому вправе оказывать только первую помощь. Нам запрещается давать свои медикаменты, потому что это может навредить клиенту", – подытожила бортпроводница.

Первая – с набором самых базовых медикаментов: обезболивающие (чаще ибупрофен), активированный уголь, парацетамол, детский жаропонижающий сироп, нашатырный спирт, перекись водорода, йод, пластыри, градусник, защитные маски, бинты.

Вторая – всегда закреплена к борту самолета на случай аварийной ситуации.

Третья – с инъекциями и медицинскими инструментами, только для людей с медицинским образованием. Экипаж воздушного судна не имеет права ее вскрывать, если на борту нет медика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская стюардесса раскрыла правду о требованиях к внешнему виду бортпроводниц. Девушка заявила, что ей и ее коллегам совсем необязательно иметь модельные параметры.