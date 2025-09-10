Во всех новых iPhone улучшили фронтальную камеру: детали

Компания Apple ежегодно вкладывает значительные усилия в совершенствование камеры своих смартфонов iPhone. Нынешняя презентация показала, что большое внимание на этот раз уделили и фронтальной камере, на которые пользователи снимают селфи.

Как пишет издание MacRumos, все новые модели iPhone 17 от Apple оснащены значительно улучшенной 18-мегапиксельной фронтальной камерой. При этом камера оборудована технологией Center Stage и квадратным сенсором.

Это обещает владельцам новых смартфонов Apple более качественные селфи, особенно в условиях слабого освещения. Эксперты уже назвали нынешнее обновление фронтальных камер одним из самых значительных усовершенствований этого компонента iPhone за всю историю. Для сравнения, вот какими были характеристики фронталок на старых моделях:

iPhone 4 (2010): 0,3 мегапикселя

iPhone 5 (2012): 1,2 мегапикселя

iPhone 6S (2015): 5 мегапикселей

iPhone 7 (2016): 7 мегапикселей

iPhone 12 (2020): 12 мегапикселей

iPhone 17 (2025): 18 мегапикселей

Улучшение фронтальной камеры не обошло ни одну из новых моделей смартфонов Apple. Новая 18-мегапиксельная камера установлена на iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Единственные iPhone, которые все еще продаются с камерой ниже 18 мегапикселей, – это iPhone 16e, iPhone 16 и iPhone 16 Plus. В них разрешение компонента составляет 12 мегапикселей.

Также новая фронтальная камера впервые оснащена функцией Center Stage, которая удерживает пользователя в кадре во время видеозвонков. Она также обеспечивает сверхвысокую стабилизацию видео в формате 4K HDR. Кроме того, пользователи могут одновременно записывать видео на фронтальную и основную камеры благодаря функции Dual Capture.

Кроме того, матрица фронталки впервые получила квадратную форму. Это позволяет снимать фото и видео в портретной или альбомной ориентации, держа iPhone вертикально.

