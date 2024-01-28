Китай построил самую глубокую научную лабораторию: там будут охотиться на главную тайну Вселенной

В Китае открыли самую глубокую и самую большую подземную лабораторию в мире. Расширенный объект расположен на глубине около 2400 метром под горами Цзиньпин.

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В этой лаборатории китайские ученые намерены изучать темную материю – загадочное вещество, вероятно, составляющее более 80% массы Вселенной. Однако пока неизвестно, как вообще ее наблюдать, поскольку эта темная материя не взаимодействует с другой материей, а также не отражает и не поглощает свет.

Первая секция Китайской подземной лаборатории Цзиньпина (CJPL) была открыта еще в 2010 году. В 2020 году началось строительство 50-кратного расширения под названием CJPL-II, которое было завершено в декабре 2020 года.

После обновления размеры лаборатории превзошли предыдущего рекордсмена – Национальную лабораторию Гран-Сассо в Италии.

CJPL построена огромной не просто так. Ученые нового объекта смогут охотиться на темную материю, благодаря защите, которую будут создавать скалы. Они станут своеобразным экраном, мешающим космическому излучению влиять на детекторы темной материи.

Как объяснил физик из Национального института ядерной физики в Болонье (Италия) Марко Сельви, пытаться охотиться на темную материю непосредственно с поверхности, это то же, что "пытаться услышать крошечный голос ребенка на стадионе, где все кричат".

Охотиться за темной материей ученые будут благодаря модернизированному жидкостному ксеноновому детектору весом 4 тонны под названием PandaX-4T. Ученые надеются, что частицы темной материи будут взаимодействовать с атомом ксенона. При таком взаимодействии должно излучаться достаточно света, чтобы отразиться на фотосенсорах детектора.

"С лучшей чувствительностью мы сможем работать с детектором и тестировать разные типы взаимодействий", – рассказал член команды PandaX-4T, физик Шанхайского университета Цзяо Тун Нин Чжоу.

Там также будет работать и другой детектор, который называется Китайский эксперимент по изучению темной материи (CDEX). Он предназначен для обнаружения одного типа частиц темной материи и использует германий – редкий химический элемент, который ученые надеются использовать для выявления признаков слабо взаимодействующих массивных частиц (или WIMPs). Эти частицы являются одними из наиболее перспективных кандидатов на роль темной материи.

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