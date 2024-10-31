Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой: Дуров рассказал подробности

С сегодняшнего дня, 31 октября, мессенджер Telegram "сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой". В частности, теперь передаваемые видео встроенные программы мессенджера будут автоматически оптимизировать для потоковой передачи.

Видео дня

Об этом сообщил основатель и владелец Telegram Павел Дуров. Он подчеркнул, что это позволит сократить время ожидания при скачивании видеофайлов.

"Пользователям часто приходилось ждать и загружать гигабайты, чтобы посмотреть короткий ролик. Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи", – отметил Дуров.

Он добавил, что теперь при просмотре видео Telegram автоматически будет выбирать наиболее подходящее качество в зависимости от скорости пользовательского соединения. Однако это качество также можно будет выбирать и самому.

"Наше октябрьское обновление содержит больше функций, которые переосмысливают обмен сообщениями, но я позволю вам полностью сосредоточиться на жутких видео этого Хеллоуина", – разрешил Дуров и проиллюстрировал свои слова соответствующим рисунком.

О каких обновлениях Telegram речь

Как отметили программисты мессенджера, теперь при просмотре видео "Telegram автоматически выбирает оптимальное качество в зависимости от скорости подключения к интернету". Вручную выбрать нужное качество можно в трех вариантах: низкое, среднее или высокое.

Также упрощен переход в режим "Изображение в изображении" на телефонах. Для одновременного просмотра видео и чата достаточно просто потянуть открытое видео вверх.

Регулировка скорости воспроизведения, доступная в Telegram уже давно, также улучшилась. Теперь для этого не нужно заходить в настройки. Коснитесь правой части экрана и удерживайте палец, чтобы ускорить воспроизведение видео, и ведите пальцем вправо, чтобы скорость выросла еще. Отпустите экран для возврата к обычной скорости.

Добавление файлов к уже отправленным сообщениям: если вы забыли прикрепить фотографию, видео или другой файл перед отправкой, теперь можно добавить их при редактировании сообщения. То есть не нужно удалять сообщения и делать его заново. Также во время редактирования можно заменить медиа в сообщении любым другим.

Уведомления о прочтении ваших сообщений стали более подробны. В них указано, когда сообщение было открыто каждым участником чата. Также владельцы групп и каналов могут использовать новый формат #хештег@имя_пользователя. При нажатии на такой хэштег отображаются публикации и истории только с того же чата.

Если ввести хэштэг при наборе сообщения в публичном чате, появится специальное меню, которое позволяет добавить в хэштег @имя чата в одно касание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Telegram зафиксировано распространение вредоносного программного обеспечения через фейковый аккаунт технической поддержки "Резерв+". Это приложение способно похищать файлы.

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