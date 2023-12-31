Существует календарь, в котором Новый год и первый день месяца всегда в понедельник: почему его не используют

Всем, кто заглянул в календарь, уже известно, что 1 января 2024 года приходится на понедельник. Поэтому все, кто обещает себе начать новую жизнь с понедельника, первого числа или Нового года, будут иметь тройную мотивацию, которая не столь часто встречается с современным календарем. Однако существует идея календаря, в котором каждый месяц начинается в понедельник и имеет 28 дней. Правда, месяцев в году становится уже 13.

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О календаре, который мог бы заменить существующий и добавить немного порядка в жизни людей, рассказало издание Inverse. Несмотря на то, что сама идея звучит интригующе, есть оговорки относительно такого календаря.

Современный календарь, которым пользуется человечество, был создан в 1582 году и многие считают его перемудренным: в месяцах то 31, то 30 дней, а с количеством дней в феврале происходит вообще какая-то странность. Именно поэтому идея нового календаря была только вопросом времени.

Так, в 1902 году британский железнодорожник Мозес Б. Котсворт решил облегчить свою работу и придумал новый календарь.

Идея оказалась достаточно простой и вполне логичной. Каждый месяц имеет четыре, семидневные недели, что составляет 28 дней. В году стало 13 месяцев, которые в общей сложности насчитывают 364 дня. Новый месяц появляется между июнем и июлем, и называется Сол – в честь летнего солнцестояния.

Остается один лишний (365-й) день, который становится особенным днем года. В високосный год – раз в четыре года – таких Дней года будет два.

Календарь Котсворта с 1924 по 1989 год даже использовался в компании Kodak, но не получил широкого применения, поскольку в нерабочее время рабочие компании все равно использовали старый календарь.

Идея 28-дневного календаря Котстворта в свое время также нашла поддержку в Лиге Наций, но в конце концов оказалась забытой, как и сама Лига Наций, распущенная в 1946 году после окончания Второй мировой войны и создания Организации объединенных наций.

На самом деле календарь имеет ряд хороших идей – поскольку первое число всегда приходится на понедельник, то 7 приходится на седьмой день – воскресенье. Все непереходные праздники всегда приходятся на один и тот же день. Бухгалтерам или статистикам легче будет сравнивать данные, поскольку каждый месяц будет иметь то же количество дней. И, как бы сильно вы не заработались, всегда будете знать, что месяц закончится в воскресенье.

Но все эти плюсы календаря определенным образом являются и его минусами. Об этом даже шутили авторы сериала "Симпсоны" в одной из серий.

Как известно, в отличие от Украины и многих других стран мира, США считают началом недели не понедельник, а именно воскресенье. Первым днем 28-дневного календаря тоже становится воскресенье. А это значит, как шутили авторы мультсериала, что каждый месяц будет пятница, 13. Более того, будет целый 13-й месяц, во время которого 13 число также придется на пятницу. Поэтому тем, кто верит в предрассудки, такой календарь точно не придется по душе.

И речь не об обычных людях, а даже о большом бизнесе, который бы не должен был беспокоиться о таких глупостях, но… Microsoft так и не выпустила 13-ю версию Office, а данные за 2015 год показали, что 574 дома на Манхэттене не имеют 13- го этажа. Ну ладно, Apple все же осмелилась выпустить iPhone 13, но это скорее исключение из правил.

Кроме того, приятно знать, что Новый год или Рождество будут выпадать на один и тот же день каждый год, но хочется ли праздновать свой день рождения ежегодно (до конца жизни) в один и тот же день?

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