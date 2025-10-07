Следует помнить всем: что нельзя подключать к USB-порту смартфона

USB-порт вашего смартфона – это больше, чем просто удобное отверстие для зарядки. Он также служит для передачи данных и управления вашим устройством в целом. Именно поэтому так важно внимательно относиться к тому, что вы подключаете к этому разъему.

Как указывает издание SlashGear, каждый раз, когда вы что-то подключаете к своему смартфону через USB, вы не просто заряжаете аккумулятор. Вы потенциально предоставляете другому устройству доступ к данным, микросхемам телефона или даже к его защитным функциям. Неправильный гаджет, кабель или источник питания могут сократить время работы аккумулятора, сжечь внутренние компоненты или в некоторых случаях сделать ваши личные данные уязвимыми для злоумышленников. И вот каких устройств стоит избегать.

Сомнительные или несертифицированные кабели

Дешевый кабель часто не оснащен такими важными функциями безопасности, как защита от перепадов напряжения. Это означает, что он может перегреться, повредить аккумулятор или вызвать короткое замыкание материнской платы телефона. Более того, такие кабели могут легко перетираться или плавиться, что создает как опасность возгорания, так и прямую угрозу для вашего телефона.

Кроме того, внутри сомнительных кабелей могут скрываться крошечные чипы, способные регистрировать нажатия клавиш, воровать данные или устанавливать вредоносное программное обеспечение в момент подключения. В 2019 году исследователь безопасности продемонстрировал знаменитый кабель O.MG, который мог взломать устройство после подключения. Он выглядел как любой другой кабель для зарядки, но имел серьезные хакерские возможности. Именно поэтому не стоит пользоваться для зарядки или передачи данных кабелями сомнительного происхождения.

Общественные зарядные станции

Сейчас в некоторых общественных местах, таких как вокзалы, аэропорты, торговые центры и т.д. можно увидеть зарядные станции, к которым может подключиться каждый желающий. Но такие станции подвергают ваш смартфон риску "джусджекинга" – кибератаки, при которой вредоносное программное обеспечение заносится на ваше устройство через USB-соединение. Поскольку USB-кабели передают и питание, и данные, взломанный порт может сделать гораздо больше чем просто зарядить ваш телефон; он может украсть личные данные или установить шпионское ПО, прежде чем вы успеете что-то понять. Именно поэтому американские Федеральная комиссия по связи (FCC) и ФБР советуют избегать таких станций. Лучше носите с собой зарядное устройство или повербанк.

Сомнительные USB-накопители или гаджеты

Подключение незнакомого USB-накопителя, гаджета или аксессуара к телефону может стать причиной катастрофы. USB-накопители, в частности, являются печально известными переносчиками вредоносных программ. Эксперты по безопасности даже демонстрировали такие устройства, как USB Killer — вредоносное устройство, которое пропускает через порт высоковольтный ток, мгновенно выводя из строя электронику.

Конечно, не каждое подозрительное устройство настолько опасно, но угроза все же не призрачная. Сомнительный USB-аксессуар может обойти встроенные средства защиты вашего телефона, обманом заставить его передавать файлы или вызвать уязвимость операционной системы. А поскольку телефоны часто автоматически определяют и взаимодействуют с подключенными устройствами, риски могут быстро расти. Правило здесь простое: если вы не знаете, откуда взялось USB-устройство, не подключайте его. "Бесплатная" флешка с выставки или гаджет, найденный в ящике стола, не стоит того, чтобы жертвовать своим телефоном.

Внешние жесткие диски

Да, ваш телефон технически способен питать внешние накопители через USB-порт, но это не значит, что нужно это делать. Жесткие диски и некоторые флеш-накопители потребляют больше энергии, чем предусмотрено в телефоне. Впоследствии это приводит к более быстрой разрядке аккумулятора, перегреву порта и даже повреждению тонкой пайки, которая его удерживает.

Кроме того, подключение непроверенного диска подвергает вас риску заражения вредоносным ПО. Помните: данные передаются через USB в обоих направлениях. Если на жестком диске есть хотя бы след вредоносного кода, телефон мгновенно становится новым его носителем. И, в отличие от ноутбука, ваш телефон не имеет той же защиты, которая позволяет обнаружить или изолировать вредоносные файлы. Если вам действительно нужно дополнительное место, есть более безопасные альтернативы, беспроводные внешние накопители могут предоставить вам больше места для хранения данных без риска использования кабеля, а облачное хранилище обеспечивает удобный доступ из любой точки мира, не подвергая риску порт вашего телефона.

Зарядные устройства с более высокой мощностью, чем может выдержать телефон

Не все зарядные устройства одинаковы. Многие современные телефоны поддерживают быструю зарядку, но только в пределах, установленных производителем. Зарядное устройство, превышающее эти характеристики, может привести к перегреву или долгосрочному повреждению. Хуже того, некоторые сверхбыстрые зарядные устройства не контролируют ток должным образом, и нестабильное напряжение может ухудшить состояние аккумулятора или даже повредить зарядный порт.

Используйте зарядное устройство, которое поставляется вместе с телефоном, или покупайте проверенные аналоги, которые соответствуют тем же стандартам. Но также помните: быстрее не всегда лучше, когда речь идет о времени автономной работы. Безопасная и стабильная зарядка сохранит ваш телефон в долгосрочной перспективе, чем использование мощного зарядного устройства, на которое он не рассчитан.

