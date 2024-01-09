Робототехник, предсказавший появление ChatGPT, предупредил человечество о 'цифровой катастрофе'

Отрасль искусственного интеллекта, несмотря на весь ажиотаж, который можно наблюдать сейчас, уже в ближайшем будущем ожидает суровый кризис. По всей вероятности, это может иметь катастрофические последствия для цифровой индустрии.

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Об этом заявил бывший директор лабораторий искусственного интеллекта и компьютерных технологий Массачусетского технологического института, робототехник и соучредитель компании iRobot Родни Брукс. Он уже долгое время считается экспертом в области ИИ и даже в некотором роде предсказал появление ChatGPT от OpenAI.

Брукс считает, что ближайшее будущее ИИ не выглядит слишком радужным и отрасль ожидает суровая проверка реальностью.

Недавно он обнародовал свой ежегодный отчет Predictions Scorecard, посвященный технологическому сектору. Относительно отрасли ИИ, ученый отметил, что несмотря на беспрецедентный уровень успеха, индустрия "следует заезженным циклом ажиотажа, который мы видели снова и снова на протяжении более чем 60-летней истории ИИ".

По его убеждению, в обозримом будущем отрасль ожидает многолетняя стагнация, которая, однако, может завершиться следующим большим прорывом. Вместе с тем этот сложный период затишья может привести к катастрофическому падению цифровой индустрии.

"Возможно, нас ждет еще одна зима искусственного интеллекта, а возможно, даже полномасштабная технологическая зима, уже не за горами. И она будет холодной", – подчеркнул исследователь.

Брукс уже не в первый раз делает свои прогнозы по развитию цифровой индустрии. Так, еще в 2018 году он предполагал, что большой прорыв в сфере ИИ произойдет где-то между 2023 и 2027 годами. Именно в 2023 году произошел значительный прорыв с большими языковыми моделями, такими как ChatGPT от OpenAI, приведший к тому, что почти все техно-гиганты стремятся воспользоваться этим трендом, создавая собственных умных чат-ботов.

Брукс также отметил, что не верит в то, что отрасль ИИ близка к тому, чтобы создать систему, которая будет столь же умна, как человек. Он считает, что к 2048 году такого прорыва не произойдет.

"Это гораздо сложнее, чем большинство людей себе представляют. Многие думают, что мы уже там, а я говорю, что мы совсем не там", – заявил Брукс.

Вместе с тем он отмечает, что не считает отрасль ИИ обреченной, просто такие амбициозные технологические достижения требуют слишком много времени и финансов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ученые подсчитали вероятность того, что ИИ истребит человечество.

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