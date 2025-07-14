Может даже загореться: как защитить смартфон от перегрева в жару

В летнее время смартфон начинает греться даже во время обычного пользования. Это нередко влияет на скорость его работы, а порой приводит к серьезным поломкам – иногда устройство может даже загореться.

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Эксперты же предупреждают, что в жару гаджетам нужна особая защита. Поэтому OBOZ.UA рассказывает о нескольких способах, как уберечь смартфон от перегрева летом.

1. Не оставляйте смартфон под прямым солнцем

Под воздействием прямых лучей (на солнечном подоконнике, в авто или на пляже) температура корпуса смартфона может быстро достичь критических значений. Даже несколько минут под солнцем могут вывести устройство из строя.

Чтобы избежать этого, держите телефон в тени или накрывайте тканью. Если находитесь на улице, положите гаджет в рюкзак или сумку.

2. Уменьшите яркость экрана и выключите лишнее

Яркий дисплей, активная передача данных, GPS-навигация, Bluetooth, игры или видео – все это нагружает процессор, что приводит к нагреву. Чем интенсивнее используется ресурс смартфона, тем горячее он становится.

В жару лучше уменьшить яркость экрана вручную и закрыть все ненужные приложения. Вместо этого можно включить режим энергосбережения или авиарежим, если нет необходимости в сети.

3. Не используйте смартфон во время зарядки

Зарядка – это естественный источник тепла, особенно в жаркую погоду. А если в это время еще и смотреть видео или играть в игры на телефоне, температура аккумулятора может превысить норму.

Поэтому заряжайте смартфон в прохладном помещении и избегайте одновременного использования.

4. Охлаждайте правильно

В жару не стоит класть смартфон в холодильник или возле кондиционера с прямым потоком холодного воздуха, ведь из-за перепада температур может появиться конденсат, который повредит электронику.

Достаточно положить устройство в тень или возле вентилятора. Если он сильно нагрелся – снимите чехол и дайте смартфону "отдохнуть".

5. Будьте внимательны к сигналу и чехлу

Если сигнал мобильной сети слабый, смартфон работает в усиленном режиме, пытаясь "дотянуться" до вышки. Это тоже способствует его нагреву. Кроме того, некоторые чехлы (особенно толстые силиконовые или пластиковые) могут задерживать тепло внутри.

По возможности, пользуйтесь Wi-Fi, а в зонах с плохим сигналом – включайте авиарежим. В жару снимайте чехол, особенно во время зарядки.

Так, если не защищать смартфон от жары, это может привести к уменьшению емкости аккумулятора (в отдельных случаях есть даже риск его воспламенения), снижению производительности работы устройства, появлению "пятен" на экране и тому подобное.

Поэтому, хоть лето и не лучший сезон для электроники, соблюдая простые правила, вполне можно уберечь свой смартфон и избежать дорогостоящего ремонта. И лучшая защита – это внимание к тем условиям, в которых работает ваше устройство.

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