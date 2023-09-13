Могут ли животные рожать близнецов: объяснение ученых

Как правило, у людей за один раз рождается один ребенок, а появление в семье близнецов (двух, очень редко – большего количества) происходит не так часто. А животные чаще приносят сразу нескольких детенышей. Но являются ли они близнецами? И могут ли животные вообще рожать близнецов?

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Издание The Conversation обратилось с этим вопросом к преподавателям Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Миссисипи. И вот, что они ответили.

Что такое близнецы?

У людей близнецами считаются два и более ребенка, появившихся от одной беременности. Они могут быть идентичными. Это означает, что один сперматозоид оплодотворил одну яйцеклетку, но она почему-то разделилась на две отдельные клетки, которые впоследствии развились в двух идентичных детей. У них одна и та же ДНК, и именно поэтому два близнеца практически не отличаются друг от друга.

Близнецы также могут быть не идентичными. В таком случае две отдельные яйцеклетки оплодотворяются одновременно, но по отдельности. Такие близнецы имеют разный набор генов, они в определенной степени схожи между собой, но не идентичны, и могут быть, например бледнокожим блондином и смуглым брюнетом, или разного пола.

А как беременность происходит у животных?

Многие виды животных рождают сразу несколько детенышей, и их количество более или менее одинаково в каждом помете. Например исследование, изучившее более 10 000 пометов у породистых собак, показало, что среднее количество щенков зависит от размера породы собак. Собаки миниатюрных пород, такие как чихуахуа и той-пудели (до 4,5 кг), в среднем давали 3,5 щенков одновременно. А гиганты, такие как мастифы и немецкие доги (более 45 кг), рожали более 7 щенков.

Впрочем, когда собака рождает только двух детенышей, люди склонны называть этих двух щенков близнецами. Но двойня – наиболее распространенный результат беременности у коз, хотя козы-матери могут родить и одного детеныша, и иметь больше приплода. Также довольно часто рожают двойню овцы, но чаще они приносят ягнят по одному.

Лошади со сроком беременности от 11 до 12 месяцев и коровы, вынашивающие телят от 9 до 10 месяцев, как правило, рожают только одного детеныша за раз, но могут появляться и двойни. Но в таком случае возникает немалый риск осложнений при родах и появления маленьких и ослабленных детенышей, которые реже выживают.

Что с этой точки зрения говорит ДНК?

Если оценивать такую беременность у животного человеческими мерками, то да – животные рожают близнецов. Более сложный вопрос заключается в том, являются ли двое детенышей животного, рожденных вместе, однояйцевыми или разнояйцевыми близнецами?

О кошках и собаках известно, что у них овуляция дает одновременно несколько яйцеклеток. Все они оплодотворяются разными сперматозоидами и так образуется несколько эмбрионов. То есть у этих животных детеныши являются близнецами, но не идентичными.

Биологи считают, что однояйцовые близнецы у большинства животных встречаются очень редко. Так известно лишь об одном случае, когда ДНК-тест показал, что щенки из одного помета оказались идентичными близнецами. Но поскольку такое тестирование проводится нечасто, то никто точно не знает, как часто у животных случается разделение одной яйцеклетки на два зародыша и рождаются именно идентичные близнецы.

Но до сих пор мы говорили о домашних животных и скоте. В дикой природе можно встретить несколько иные типы оплодотворения и беременности. Так самки девятиполосного броненосца обычно рождают одинаковых четверняшек. Они продуцируют одну яйцеклетку, которая после оплодотворения делится на четыре эмбриона, и таким образом животное рождает четырех идентичных близнецов. Родственный с ними вид семиполосные броненосцы пошли дальше и дают за одну беременность от семи до девяти идентичных близнецов.

Ученые еще во многом не уверены, когда речь идет о близнецах других видов. Они обычно не проводят ДНК-тестирование на животных и потому не знают, как часто рождаются у них однояйцевые близнецы. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в природе такое случается, но как часто и у каких видов – здесь еще есть немало пространства для открытий.

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