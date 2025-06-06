Лайфхаки для смартфона, которые облегчат жизнь: вы могли это не знать

Можно иметь качественный современный смартфон с отличным набором функций, но использовать их лишь наполовину. Возможно, некоторые инструменты действительно могут оказаться ненужными.

Видео дня

Однако может быть и так, что пользователь даже не догадывается, на что способен его гаджет. OBOZ.UA предлагает подборку лайфхаков для смартфона, которые могут значительно облегчить повседневную жизнь.

Режим полета для более быстрой зарядки

Включите режим "В самолете" во время зарядки – смартфон зарядится быстрее, потому что не будет тратить энергию на сеть.

Временное увеличение памяти

Чтобы освободить часть памяти на смартфоне, можно воспользоваться функцией удаления кэша приложений. Для этого следует зайти в настройки, выбрать хранилище – кэшированные данные.

Также можно использовать Lite-версии приложений: Facebook Lite, Messenger Lite, YouTube Go и тому подобное.

Универсальная клавиатура

Попробуйте клавиатуры Gboard или SwiftKey – они имеют встроенный перевод, свайп-набор, быстрый поиск и много других фишек.

Поиск смартфона через Google

Многие этого не знают, но определить место нахождения смартфона можно с помощью поисковика. Войдите в Google-аккаунт, напишите в поиске: "Найти мое устройство" –и узнайте, где оно сейчас.

Лайфхак для камеры смартфона

Закройте микрофон рукой для лучшего фокуса во время записи видео. Включите сетку в настройках камеры, чтобы лучше строить композицию.

Безопасность и конфиденциальность

Блокируйте приложения, используйте встроенные функции или сторонние приложения для лучшей конфиденциальности. Например, AppLock – чтобы защитить мессенджеры или галерею.

Подставная геолокация

Для приложений, которые трекируют, например, знакомства, можно использовать программы для GPS-спуфинга – отправки сигналов помех, которые имитируют сигнал NAVSTAR GPS. Но пользоваться ими стоит с осторожностью.

Экономия времени и усилий

Для экономии времени существует функция быстрого копирования текста с фото. В Gboard или Google Lens можно скопировать текст прямо с изображения. Воспользоваться инструментом можно по алгоритму меню – "сканировать текст".

Подключение мышки/флешки через OTG

OTG – технология, которая позволяет подключать USB-устройства к смартфонам и планшетам без необходимости использования компьютера. Таким образом можно подключить к телефону мышку, клавиатуру или флешку.

Раскладка автоматизации

Установите MacroDroid или Tasker на устройство с операционной системой Android. Эти приложения позволяют создавать автоматические действия, например включать Wi-Fi дома, выключать звук на работе.

Вторая "виртуальная" SIM-карта

Используйте eSIM – цифровую SIM-карту, которая встраивается в телефон на этапе его производства. В отличие от физической SIM-карты, которую нужно вставлять и вынимать, eSIM работает как встроенный чип и может быть обновлена цифровым способом.

Также можно воспользоваться программами типа TextNow, Numero eSIM, которые рекомендуют для удобства во время путешествий или разделения личного и рабочего.

Экранная лупа

В настройках доступности включите функцию "лупа". Этот инструмент позволяет увеличить экран или его часть для более удобного просмотра текста и изображений.

Офлайн-карты

В Google Maps заранее загрузите карту нужного района. Это может оказаться чрезвычайно удобно для путешествий без интернета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топ-9 признаков того, что на смартфоне есть шпионские программы. Эти приложения могут красть личную информацию незаметно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!