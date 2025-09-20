Когда выйдет новый MacBook: известны вероятные сроки

Только что отгремела презентация Apple на которой компания представила 17 поколение смартфонов iPhone, в частности сверхтонкую модель Air. Но это еще не все новинки, которые запланировал американский техногигант на этот год.

Издание MacRumors собрало ориентировочный график выхода новинок от Apple. Среди ожидаемых гаджетов и обновленные ноутбуки MacBook, и системы умного дома и обновленный Apple TV.

Что выйдет до конца 2025 года

Ожидается, что в конце 2025 года Apple представит iPad Pro M5, AirTag 2, новый Apple TV и обновленный HomePod mini.

AirTag 2 – метка, которая выйдет в 2025 году, может быть оснащена чипом Ultra Wideband второго поколения для увеличения дальности связи, что позволит обнаруживать AirTag на достаточно больших расстояниях.

Apple TV 4K – "яблочный" телевизор получит новый чип Wi-Fi и Bluetooth, разработанный Apple, а также более быстрый процессор. Никаких изменений в дизайне не ожидается. Согласно последним слухам, Apple TV появится ближе к концу года.

HomePod mini — Apple обновит HomePod mini в конце 2025 года, добавив более быстрый чип S-серии и модули Wi-Fi и Bluetooth собственной разработки. В дизайне могут появиться новые варианты расцветки.

iPad Pro – Apple работает над более быстрым чипом M5, который может появиться в iPad Pro в конце 2025 года.

Что выйдет в начале 2026 года

Mac Pro – Apple планирует обновить Mac Pro в начале 2026 года. Он будет оснащен топовой версией чипа M4 под кодовым названием Hidra, также это может быть чип M4 Ultra или Extreme. Ожидается, что Mac Pro также будет поддерживать до 512 ГБ унифицированной памяти.

M5 MacBook Pro – компания сейчас работает над M5 MacBook Pro, выпуск которого ожидается в начале следующего года. Никаких изменений, за исключением чипа M5, пока не предвидится. Более того, в 2027 году ожидается переход компании на OLED-дисплеи в ноутбуках, поэтому спешить с обновлением техники пользователям не советуют.

Центр управления умным домом — По слухам, Apple работает над дисплеем для умного дома, который станет центром управления всеми его устройствами. На нем также будут работать приложения Apple, и его можно будет использовать для звонков по FaceTime. Изначально Центр управления планировалось запустить прошлой весной, но из-за задержек с функциями Siri и Apple Intelligence он может появиться в конце 2025 или в начале 2026 года.

Продукты с неизвестными датами выхода

Vision Pro 2 — Слухи о следующем поколении шлемов виртуальной реальности Vision Pro пока не называют четких сроков выхода. Впрочем, аналитик Apple Минг-Чи Куо считает, что Apple выпустит версию Vision Pro следующего поколения еще в 2025 году. Изменения дизайна не ожидаются, но Apple заменит чип M2 на M5.

