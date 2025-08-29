Каким будет Apple Watch Ultra 3, который выйдет уже в сентябре: детали

Хотя главной звездой презентации Apple которая состоится уже 9 сентября, станет линейка смартфонов iPhone 17, фанаты "яблочной" техники с нетерпением ждут и выхода Apple Watch Ultra 3. Тем более, что слухи обещают часам серьезные усовершенствования.

Что именно можно ожидать от гаджета, рассказало издание MacRumors. Некоторые вероятные обновления действительно впечатляют.

Дизайн и дисплей

Полного редизайна часов эксперты не ожидают, однако, похоже, они получат обновленный дисплей. В бета-версии операциной системы iOS 26 есть намеки на то, что дисплей Ultra 3 будет иметь разрешение 422 x 514 пикселей, в отличие от Ultra 2 с разрешением 410 x 502. Поскольку слухов о большем корпусе нет, увеличение дисплея может быть связано с уменьшением размера рамки.

Также известно, что в прошлом году Apple усовершенствовала Apple Watch Series 10, установив на часы OLED-дисплей LTPO3. Вполне вероятно, что эта технология будет реализована и в Apple Watch Ultra 3. Она улучшит обзор дисплея под углом и позволит ему стать еще ярче и четче.

Процессор

Ожидается, что Apple Watch Ultra 3 будут оснащены обновленным чипом S11. Впрочем, S11 будет иметь ту же производительность, что и S9 и S10, поскольку использует аналогичную базовую технологию процессора. Поскольку текущие Apple Watch Ultra используют S9, значительных улучшений производительности ожидать не стоит. Что может измениться, так это размер чипа. Он, вероятно, станет меньше, что позволит выделить больше внутреннего пространства для аккумулятора и других компонентов.

Спутниковая связь

Apple Watch Ultra 3 станут первыми часами Apple с поддержкой спутниковой связи. И это позволит использовать функцию "Экстренный вызов - SOS" при отсутствии сотовой связи или Wi-Fi. Учитывая, что Apple Watch Ultra ориентированы на любителей приключений, эта функция может быть особенно привлекательной для тех, кто любит путешествовать в отдаленные районы. Если спутниковая связь Apple Watch Ultra 3 будет аналогична той, что доступна на iPhone, владельцы смогут отправлять текстовые сообщения через спутник даже в не экстренных ситуациях.

Мониторинг артериального давления

Apple работает над технологией мониторинга артериального давления. Вполне возможно, что она может дебютировать в моделях Apple Watch 2025 года. Пока неизвестно, появится ли она в этом году, но если да, то ее возможности будут ограничены по сравнению со стандартными тонометрами. Эта функция не будет отображать конкретные показатели систолического и диастолического давления, а вместо этого будет отслеживать динамику артериального давления и сообщать владельцу о его повышении. Пользователи Apple Watch смогут поделиться этой информацией с врачом для назначения дальнейшего обследования. Гипертония часто остается незамеченной, пока не приведет к серьезным последствиям, поэтому Apple Watch могут стать важным инструментом профилактики.

Сотовая связь

Apple планирует использовать чипы 5G RedCap от MediaTek в своих Apple Watch Ultra 3, что впервые обеспечит смарт-часам поддержку 5G. Текущие модели Apple Watch ограничены LTE. 5G RedCap – это версия 5G, разработанная специально для носимых устройств, которым не нужна скорость и пропускная способность стандартных сетей 5G, но она может обеспечить более высокую скорость по сравнению с LTE.

Зарядка

Apple Watch Series 10 используют металлическую заднюю крышку с увеличенной зарядной катушкой и встроенной антенной вместо керамической. Эти же изменения могут коснуться и Ultra 3. Обновленная катушка может позволить Apple Watch Ultra заряжаться гораздо быстрее, чем раньше. Например, Series 10 заряжается до 80 процентов за полчаса, что на 15 минут быстрее, чем Series 9.

Дата запуска

Apple представит Apple Watch Ultra 3 9 сентября в 10:00 по тихоокеанскому времени. Предварительные заказы, вероятно, начнут приниматься с пятницы, 12 сентября, а фактический релиз состояться в пятницу, 19 сентября.

