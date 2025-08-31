Какие ошибки могут 'убить' батарею ноутбука за год: топ-5

Многие пользователи ноутбуков жалуются, что аккумулятор в их устройстве быстро выходит из строя и перестает держать заряд. При этом проблема может заключаться не в качестве самой батареи, а в неправильной ее эксплуатации.

Эксперты говорят, что большинство пользователей пользуются своими нотубуками ненадлежащим образом, что и приводит к повреждению аккумулятора. OBOZ.UA разбирался, какие бывают типичные ошибки эксплуатации и как их избежать.

В целом аккумуляторные батареи большинства современных гаджетов рассчитаны на 500-1000 полных циклов разрядки-зарядки. После этого они начинают хуже держать заряд или нуждаются в полной замене. А вот что может ускорить выход батареи из строя.

Постоянная зарядка до 100% и удержание на зарядке. Если оставлять ноутбук постоянно подключенным к зарядке, особенно при 100% заряде, это может ускорить деградацию литий-ионной батареи. Современные батареи лучше работают, если их заряд держится в диапазоне 20–80%. Некоторые производители ноутбуков предлагают утилиты, которые ограничивают верхнее значение заряда батареи. Как правило, скачать их можно с официального сайта производителя совершенно бесплатно.

Перегрев батареи. Использование ноутбука в условиях высокой температуры (например, на прямом солнце или в душном помещении) или блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву батареи, что сокращает ее срок службы. Поэтому ноутбук следует размещать в прохладном месте и регулярно чистить от пыли, скапливающейся внутри.

Полная разрядка батареи до 0%. Частая разрядка батареи до нуля может создавать дополнительную нагрузку на ее химические элементы. Современные батареи не требуют полного разряда, в отличие от старых никель-кадмиевых. Если аккумулятор разрядился до 15-20%, пора подключать его к розетке.

Использование ноутбука при высокой нагрузке без подключения к сети. Работа с ресурсоемкими программами, такими как игры или редактирование видео, если ноутбук работает напрямую от батареи, заставляет ее работать на максимальной мощности. Это сильно ускоряет износ. Поэтому при сильной нагрузке на процессор, работайте только от сети.

Неправильное хранение ноутбука. Если ноутбук долго не используется, оставлять батарею полностью заряженной или разряженной довольно вредно. Рекомендуется хранить ноутбук с зарядом 50–60%. Положите его в прохладном месте и раз в несколько месяцев проверяйте. Даже просто лежа на полке он может постепенно разряжаться. В таком случае ему понадобится периодическая частичная подзарядка.

Если вы хотите проверить, в каком состоянии находится батарея вашего ноутбука, вы можете воспользоваться соответствующими командами:

Для пользователей Windows: Пуск → Командная строка → введите powercfg/batteryreport → будет сгенерирован отчет, который можно найти в папке C:\WINDOWS\system32\battery-report.htmp.

Для пользователей MacOS: Опции → Меню Apple → Информация о системе → Оборудование → Питание → вы получите полную информацию о батарее.

