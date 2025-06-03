Как спасти смартфон от зависания: с этими советами вы забудете о проблемах

Если ваш смартфон начал работать медленно или зависать, не спешите нести его в ремонт или менять на новый, тратя деньги. Часто проблему можно решить самостоятельно.

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Чтобы спасти смартфон от зависания, не обязательно сразу обращаться в сервис. Вместо этого OBOZ.UA советует попробовать несколько простых и действенных шагов.

1. Перезагрузи телефон

Почему: Это очищает оперативную память (RAM) и завершает зависшие процессы.

Как: Нажми и удерживай кнопку питания → выбери "Перезагрузить" или "Restart".

2. Очисти оперативную память

Как: Закрой все открытые приложения → зайди в "Диспетчер задач" или Последние приложения → свайпни вверх или нажми "Очистить все".

3. Удали или останови ненужные приложения

Некоторые приложения работают в фоне и загружают систему.

Как: Настройки → Приложения → выбери ненужное приложение → "Остановить" или "Удалить".

4. Освободи память (внутреннюю и SD-карту)

Если свободного места меньше 10-15%, телефон начинает тормозить.

Что делать: Удали старые фото/видео или перенеси их в облако (Google Диск, OneDrive).

Очисти кэш: Настройки → Память → Кэшированные данные → Очистить.

5. Обнови программное обеспечение

Почему: Новые обновления часто исправляют ошибки и улучшают стабильность.

Как: Настройки → О телефоне → Обновления системы.

6. Проверьте на вирусы (особенно Android)

Как: Установи антивирус (например, Avast, Bitdefender или Malwarebytes) и просканируй телефон.

7. Используй режим "Легкий" или "Простой" (на более слабых телефонах)

Доступен на некоторых Android-телефонах: Настройки → Специальные возможности или Экран → Простой режим.

8. Последний шаг – сброс к заводским настройкам

Если ничего не помогает: Настройки → Система → Сброс → Сброс до заводских. Однако перед этим надо сделать резервную копию всех данных!

Как сообщал OBOZ.UA, поскольку шпионское программное обеспечение может оставаться незаметным длительное время, важно вовремя распознать его признаки и немедленно реагировать. Такие угрозы не только нарушают вашу приватность, но и могут привести к краже личных данных, финансовым потерям или даже слежке в реальном времени.

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