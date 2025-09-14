Как сделать быструю серию фото на iPhone: простая инструкция

Очень часто, чтобы сделать удачное фото, мы делаем несколько вариантов кадра, а потом уже выбираем из них лучший. Особенно, когда речь идет о динамичной сцене или неожиданном событии. Между тем, у владельцев iPhone есть очень удобный инструмент, который позволяет существенно упрощать эту задачу.

Как пишет издание MacRumors, в этом поможет режим серийной съемки. Он доступен в стандартной программе "Камера" от Apple. В этом режиме камера iPhone быстро делает несколько фотографий подряд, а точнее 10 кадров в секунду.

Такой режим удобно использовать во время съемки спортивных мероприятий, дикой природы или детских игр. Одним нажатием вы получите несколько кадров, среди которых наверняка будет удачный и четкий. И вот как делаются фотографии в режиме серийной съемки на iPhone.

в программе "Камера" нажмите и перетащите кнопку спуска затвора влево под видоискателем;

удерживайте палец, чтобы продолжить быструю съемку;

уберите палец с кнопки спуска затвора, когда хотите завершить серию снимков.

Обратите внимание, что возле кнопки спуска затвора камеры при этом появится счетчик. Он показывает количество снимков, сделанных в текущей серии. Как только вы отпустите палец, он остановится.

Apple также включает в настройках iOS опцию, позволяющую удерживать кнопку увеличения громкости для серийной съемки. Перейдите в "Настройки" ➝ "Камера", а затем включите "Использовать увеличение громкости для серийной съемки".

Чтобы выбрать самый удачный кадр в серии, нажмите на миниатюру изображения в приложении "Камера" или откройте приложение "Фото" и выберите только что сделанную серию. Нажмите "Серийная съемка" в верхнем левом углу, затем нажмите на лучший снимок или несколько снимков, которые нужно сохранить как отдельную фотографию. (Вы можете свайпать фотографии по одной или прокрутить строку миниатюр ниже, чтобы просмотреть их.) Серые точки под миниатюрами покажут предложенные для сохранения фотографии. Нажмите "Готово", а затем выберите "Сохранить все" или "Сохранить только X выбранных" (X – это количество выбранных вами снимков).

Снятые в режиме серийной съемки фотографии автоматически появляются в папке "Фото". Там они попадают в альбом "Серии". Вы также можете найти их в разделе "Недавние дни".

