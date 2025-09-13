Чем впечатляет iPhone Air: семь деталей, которые вы могли пропустить

Apple презентовала iPhone Air как ультратонкую модель, сочетающую изящный дизайн и современные технологии. Однако не все особенности были озвучены во время официального мероприятия.

Некоторые детали стали известны лишь после внимательного изучения информации на сайте компании. Среди них — как сильные стороны устройства, так и определенные компромиссы. Это касается производительности, камеры, скорости зарядки и даже расположения элементов.

Издание 9to5mac.com собрало семь важных моментов, которые помогут лучше понять новинку.

Упрощенный чип A19 Pro

Хотя Apple заявила, что в iPhone Air установлен A19 Pro, он отличается от версии во флагманском iPhone 17 Pro. В модели Air используется 6-ядерный процессор с 5-ядерным графическим модулем, тогда как в Pro — 6-ядерный процессор с 6 графическими ядрами. Впрочем, преимуществом чипа Air является повышенная энергоэффективность и 12 ГБ оперативной памяти.

Более медленный порт USB-C

Как и базовые модели предыдущих поколений, iPhone Air имеет USB-C с пропускной способностью только на уровне USB 2. Это означает более низкую скорость передачи данных по сравнению с Pro-версиями. К тому же разъем расположен несимметрично из-за особенностей компактного дизайна.

Динамический остров

Dynamic Island в этой модели глубже врезается в дисплей, поскольку в верхней части сосредоточено больше компонентов.

Монодинамик

Еще одно ограничение — отсутствие стереозвука: вместо двух динамиков iPhone Air оснащен только одним, а нижние решетки работают как микрофоны. Для качественного аудио придется использовать наушники или внешние колонки.

Скорость зарядки

В отличие от iPhone 17 и 17 Pro, которые поддерживают мощность зарядки 40 Вт, Air ограничен адаптером на 20 Вт. Это продлевает время достижения 50% заряда примерно до 30 минут. Тем не менее ситуацию компенсирует MagSafe, который обеспечивает аналогичную скорость для всех моделей.

Модем и беспроводные технологии

iPhone Air работает на модеме Apple C1X, который не поддерживает стандарт mmWave 5G, однако эта потеря не является критичной. Устройство получило новый чип N1, который обеспечивает совместимость с Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Это делает смартфон готовым к будущим сетевым стандартам.

Камера

Самым заметным ограничением стала лишь одна задняя камера. Это означает отсутствие возможностей макросъемки, кинематографического режима, пространственного видео и фотографий. Также пользователи не будут иметь доступа к профессиональным функциям вроде ProRAW, ProRes или записи в формате LOG.

