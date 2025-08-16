Как дольше сохранить батарею ноутбука: до какого уровня заряда можно доводить

Многие пользователи ноутбуков совершают типичную ошибку, которая значительно сокращает срок службы аккумулятора, – постоянно заряжают его до 100%. Казалось бы, логичное решение, ведь полный заряд дает уверенность в готовности устройства к работе.

Однако для современных литий-ионных батарей такой режим далек от оптимального. OBOZ.UA рассказывает, как дольше сохранить батарею ноутбука.

Постоянное пребывание на максимальном заряде создает дополнительную нагрузку на элементы питания. Химические процессы внутри элементов усиливаются, что ускоряет деградацию аккумулятора. Особенно вредно держать ноутбук постоянно подключенным к сети при 100% заряда: сочетание высокого напряжения и повышенной температуры от работы устройства заметно ускоряет износ.

Специалисты советуют избегать крайностей. Глубокая разрядка до нуля вредит не меньше, чем постоянный полный заряд. Наилучшей практикой является поддержание заряда в пределах 20–80%. Это значительно снижает стресс для аккумулятора и продлевает его ресурс.

Оптимальная схема: заряжать батарею до 80–90%, отсоединять ноутбук от питания и позволять заряда снижаться до 20–30%, после чего подключать снова.

Многие современные ноутбуки имеют встроенные функции оптимизации зарядки, автоматически ограничивающие уровень заряда до 80–85%, если устройство постоянно подключено к сети. Если в вашей модели такой опции нет, стоит контролировать заряд вручную, ориентируясь на индикатор и выключая зарядку на нужном уровне.

Соблюдение диапазона 20–80% уменьшает глубину циклов зарядки, позволяя аккумулятору сохранять больше полных циклов перезарядки в течение всего срока службы. Такая простая привычка помогает уменьшить потерю емкости и обеспечить долгую, стабильную работу батареи.

