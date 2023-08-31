Instagram анонсировал новую функцию для Stories: что изменится

Разработчики Instagram планируют внедрить новую функцию, которая позволит пользователям приложения делиться комментариями от своих подписчиков в своих Stories. Сейчас идет тестирование новых функций.

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Об этом сообщает ресурс TechCrunch. Комментарий появится вместе с оригинальным сообщением в ленте Stories.

Согласно информации от разработчиков, пользователи смогут делиться комментариями к своим собственным постам или видеороликам в разделе Reels в своих Stories.

"Идея заключается в том, чтобы помочь блогерам выделить важные или интересные комментарии от других блогеров или поклонников", – говорит руководитель Instagram Адам Моссери.

Он дополнил, что в настоящее время проводится тестирование указанных функций. Моссери дал разъяснение, что чтобы поделиться комментарием, пользователь должен выбрать запись, к которой он хочет поделиться, затем нажать на иконку "Добавить в историю".

В результате комментарий будет отображаться вместе с исходным сообщением в разделе Stories.

Напомним, что OBOZREVATEL рассказал о том, как скачать контент из чьего-то профиля на свой смартфон. Приложение позволяет свободно хранить только собственный контент, а чужие фото и видео, вполне логично, принадлежат авторам публикаций, за исключением тех, на которые распространяются свободные лицензии Creative Commons CC0 и CC BY. Но есть способы загрузить на смартфон фото и видео из Instagram.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Instagram теперь можно комментировать и отвечать с помощью гифок.

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