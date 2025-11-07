Долгожданную GTA 6 снова перенесли: игру придется ждать еще больше года

Релиз видеоигры Grand Theft Auto VI перенесли на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Изначально премьера была запланирована на 26 мая того же года, однако в Rockstar решили дать проекту дополнительное время для финальной доработки.

В открытом письме Rockstar поблагодарила фанатов за поддержку и извинилась за задержку, подчеркнув, что"дополнительное время позволит сделать игру такой, какой вы ожидаете и заслуживаете". Компания Take-Two Interactive подтвердила это во время отчета о прибыли, отметив, что релиз смещен почти на полгода.

Реакция инвесторов

После объявления о переносе акции Take-Two упали почти на 30 долларов за акцию в послеторговой сессии. Руководитель компании Штраус Зельник в разговоре с IGN объяснил, что решение приняли не из-за кризиса в студии, а ради качества: "Мы благодарны Rockstar за постоянное стремление к совершенству. Лучше немного позже, чем хуже".

В интервью изданию The Game Business Зельник подчеркнул, что команда неоднократно переносила свои проекты и никогда не жалела об этом. "Когда мы объявляем дату, мы действительно верим в нее. Если игре нужна полировка, мы дадим ей это время. И это именно тот случай", – отметил он.

Стремление к идеальному результату

По словам главы Take-Two, смещение графика не повлияет на финансовый год компании. Зельник также намекнул, что заставлять Rockstar спешить было бы вредно и для самой игры, и для репутации студии.

"Мы видели, как конкуренты иногда не откладывали релиз, хотя игра требовала дополнительного времени – и они об этом пожалели", – сказал он.

Аналитики ожидают, что GTA 6 станет одним из крупнейших релизов десятилетия, ведь фанаты ждут продолжения уже более 10 лет. Предыдущая часть, GTA V, с 2013 года продалась тиражом более 200 миллионов копий, став второй самой успешной игрой в истории после Minecraft.

Предыдущие переносы

Grand Theft Auto VI уже переносили ранее – сначала игра должна была выйти осенью 2025 года, затем релиз сдвинули на май 2026-го. Тогда в Rockstar объяснили, что им нужно больше времени, чтобы создать продукт, который превзойдет ожидания фанатов. Второй трейлер игры вышел ровно полгода назад – 6 мая 2025-го.

Проект сопровождается небывалым ажиотажем. Эксперты называют GTA 6 "важнейшим игровым релизом в истории", ведь это первое новое продолжение серии со времен GTA 5, которая увидела свет в 2013 году. Аналитики прогнозируют более 40 миллионов копий, проданных только за первый год.

Среди обсуждаемых тем – и потенциальная цена игры. Некоторые аналитики предполагают, что релиз может стоить 100 долларов, чтобы задать новую планку для индустрии. Один из актеров GTA 5 даже заявил, что такая цена "полностью оправдана масштабом и детализацией" GTA 6.

В то же время студия Rockstar оказалась в центре скандала – недавно она уволила несколько десятков сотрудников за "грубые нарушения дисциплины". По словам компании, речь шла об утечке внутренней информации, однако профсоюз утверждает, что работников уволили из-за попыток объединиться для защиты трудовых прав.

Прогнозируемое решение Rockstar

Инсайдеры еще задолго до официального объявления предполагали, что релиз GTA 6 снова перенесут. Журналист Том Хендерсон еще в сентябре писал, что студия, скорее всего, сместит дату выхода на осень 2026 года – и в конце концов так и произошло. Подобная практика для Rockstar уже стала привычной: компания регулярно берет дополнительное время, чтобы отполировать свои блокбастеры до идеального состояния.

Разработку Grand Theft Auto 6 начали еще в 2020 году. Бюджет игры, по данным аналитиков, превышает миллиард долларов, что делает ее самым дорогим игровым проектом в истории. Вероятно, это также будет первая игра, которая официально получит ценник в 100 долларов.

Первый трейлер GTA 6, вышедший в декабре 2023-го, уже набрал более 250 миллионов просмотров на YouTube. Второй ролик появился в мае 2025 года, лишь подстегнув волну ожидания вокруг будущего экшена.

