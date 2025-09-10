Батарею iPhone 17 сравнили с iPhone 16: сколько работают без зарядки разные модели

Традиционно одной из главных интриг осенней презентации Apple становится автономность новых смартфонов. И в этом году компания сделала серьезный шаг вперед.

Видео дня

iPhone 17 получили существенно большее время работы без подзарядки, чем их предшественники из линейки iPhone 16. Детали рассказало издание MacRumors.

Сколько держат заряд новые iPhone 17

По официальным данным Apple, все модели iPhone 17 демонстрируют заметный прирост автономности.

iPhone 17 – до 30 часов воспроизведения видео и 27 часов потокового видео.

– до 30 часов воспроизведения видео и 27 часов потокового видео. iPhone 17 Air – до 27 часов видео и 22 часа стриминга.

– до 27 часов видео и 22 часа стриминга. iPhone 17 Pro – до 33 часов видео и 30 часов стриминга.

– до 33 часов видео и 30 часов стриминга. iPhone 17 Pro Max – рекордные 39 часов видео и 35 часов стриминга.

Как держали заряд iPhone 16

Для сравнения, прошлогодние модели имели существенно более скромные показатели:

iPhone 16 – 22 часа видео и 18 часов стриминга.

– 22 часа видео и 18 часов стриминга. iPhone 16 Plus – 27 часов видео и 24 часа стриминга.

– 27 часов видео и 24 часа стриминга. iPhone 16 Pro – 27 часов видео и 22 часа стриминга.

– 27 часов видео и 22 часа стриминга. iPhone 16 Pro Max – 33 часа видео и 29 часов стриминга.

Главные отличия

Наибольший прогресс показал базовый iPhone 17, который держит на 8 часов дольше в воспроизведении видео и на 9 часов дольше при просмотре потокового видео, чем iPhone 16. Флагманский iPhone 17 Pro Max добавил еще 6 часов автономности по сравнению с iPhone 16 Pro Max.

Модель iPhone 17 Air не имеет прямого аналога среди iPhone 16, но также отличается долгим временем работы – 27 часов при видео.

Быстрая зарядка

Как и предшественники, все модели iPhone 17 поддерживают быструю зарядку: до 50% заряда за 30 минут. Это позволяет быстро восстановить запас энергии даже для самого мощного Pro Max.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем разница между процессорами А19 и А19 Pro.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.