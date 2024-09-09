Apple представил новую iOS с элементами ИИ: какие новые функции появились. Фото

Компания Apple в понедельник, 9 сентября, представляет iPhone 16, в котором большую роль играет искусственный интеллект. Новая версия iOS 18.1 будет включать ИИ-функции под названием Apple Intelligence.

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Трансляция презентации доступная на Youtube-канале Apple. Apple Intelligence с элементами ИИ будет помогать править тексты сообщений, создавать эмодзи на основе рукописного текста, а также искать фото и видео на основании текстовых запросов.

Кроме того ИИ будет помогает камере распознавать объекты. При наведении телефона на объект, камера расскажет, что о нем известно. Например, можно сделать фото собаки, чтобы узнать, что это за порода.

Или же камеру можно навести на незнакомый ресторан, и функция Visual Intelligence покажет, что это за место, какое в нем меню и другую информацию.

Также будет доступна возможность записи и транскрипции телефонных звонков, новый инструмент "Очистка" в приложении "Фото", который может быстро удалять объекты с фотографии, и некоторые другие.

Компания также упомянула о новой более персонализированной Siri, но деталей не предоставила. В сети ранее сообщалось, что голосовой помощник будет также построен на искусственном интеллекте, сможет понимать контексты, интегрироваться с вашими приложениями и личной информацией, чтобы лучше понимать ваши потребности и прочее.

В декабре 2024 года Apple Intelligence появится в пяти странах: Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании и в Южно-Африканской Республике.

В следующем году новые ИИ-функции будут доступны в Китае, Франции, Японии и Испании. В этих странах Apple Intelligence будет работать на китайском, французском, японском и испанском языках.

Поддержку Apple Intelligence получат лишь модели от iPhone 15 Pro и новее под управлением iOS 18.1 или более поздних версий.

Как сообщал OBOZ.UA, состоялась долгожданная презентация нового смартфона от Apple. В этот раз компания снова поразила мир технологий, презентовав новую линейку iPhone 16.

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