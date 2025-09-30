Apple может провести еще одну презентацию в октябре: что известно

Ежегодный осенний ивент Apple, посвященный iPhone, уже прошел, оставив после себя волну энтузиазма от новых моделей. Однако инсайдеры не исключают, что компания планирует еще одно событие в конце октября, чтобы представить продукты, ориентированные на профессиональных пользователей.

По данным аналитиков MacRumors, подготовка идет полным ходом, с акцентом на чипы M5 и улучшение экосистемы. Это может стать традиционным "Unleashed" мероприятием, подобным событиям 2021 и 2023 годов. В 2022 и 2024 годах Apple обошлась пресс-релизами, но нынешний годовой график делает октябрьское событие вероятным.

Октябрьские мероприятия Apple стали традицией для обновления Mac и iPad, начиная с 2021 года. И в 2025-м году аналитики прогнозируют полноценный ивент для презентации новинок.

Слухи об октябрьском ивенте 2025 года основываются на словах Марка Гурмана, который прогнозирует обновление нескольких линеек до конца года.

iPad Pro с чипом M5 может стать звездой шоу, предлагая две фронтальные камеры для удобных звонков в любой ориентации.

Vision Pro, вероятно, получит M5 для лучшей производительности, новое крепление для комфорта и вариант "космического черного" цвета.

Apple TV ожидается с A17 Pro для поддержки Apple Intelligence и Wi-Fi 7, плюс встроенная камера FaceTime.

HomePod mini может обновиться чипом S9, улучшенным звуком и новыми цветами.

AirTag второго поколения обещает тройную дальность отслеживания, динамик против несанкционированного доступа и оповещение о низком заряде.

Что касается MacBook Pro с M5-серией, массовое производство уже стартовало, но анонс, вероятно, состоится в начале 2026-го, с OLED-экранами и более тонким дизайном. Studio Display с mini-LED подсветкой также на горизонте, но ближе к 2026-му. Низкобюджетный MacBook с A18/A19 Pro не попал в список Гурмана, но может появиться в конце года.

Эти обновления подчеркивают фокус Apple на AI и интеграции устройств, с Siri на базе Apple Intelligence для HomePod и TV. Если ивент состоится, он может пройти 18 октября, как в прошлые годы, или стать мультидневным релизом.

