Apple готовит еще 10 новинок: когда выйдут

Успешная презентация, на которой были показаны смартфоны iPhone 17, не повод для компании Apple останавливаться и брать паузу в работе. Уже в ближайшие месяцы она должна представить еще 10 гаджетов.

Как пишет издание 9 to 5 Mac со ссылкой на журналиста Марка Гурмана, на сентябрьской презентации техногигант показал не все, чего ожидали эксперты. Релиз этих новинок состоится вскоре. И издание назвало 10 продуктов, которые увидят свет в ближайшее время.

Что выйдет еще в 2025 году

M5 iPad Pro

Прежде всего, речь идет о следующем iPad Pro с новым чипом M5 от Apple. От модели стоит ожидать тех же показателей производительности, что и у A19 Pro, только в большем масштабе. Новый iPad Pro также должен получить вторую фронтальную камеру, на этот раз с портретной ориентацией. Возможно, планшет получит новый квадратный сенсор фронтальной камеры, как в iPhone 17, но пока это лишь предположение.

M5 Vision Pro

Также Apple работает над обновленной версией своей гарнитуры Vision Pro, используя чипсет M5. Он будет работать на той же скорости, что и текущий M2. Аппаратная составляющая не должна измениться, поэтому не стоит ожидать, что устройство станет легче. Хотя, возможно, оно будет поставляться с новым ремешком и может дебютировать в цвете "черный космос".

AirTag 2

Слухи об этом продукте ходят уже давно, но Apple работает над обновленной версией своего популярного трекера с чипом U2. Тот только что дебютировал в AirPods Pro 3. Этот чип должен обеспечить улучшенную точность поиска в AirTag.

Apple TV и HomePod mini

Что касается продуктов Apple для умного дома, то обе эти модели планируют обновить благодаря новому процессору и новому сетевому чипу N1, анонсированному на презентации iPhone 17. Телевизор Apple TV также "добавит поддержку нового голосового помощника Siri и других функций Apple Intelligence в следующем году", по словам Гурмана. Вероятно, также появятся новые цвета для HomePod mini.

Что ожидается в начале 2026 года

M5 MacBook Pro

Хотя традиционно релизы ноутбуков происходят в октябре, на этот раз Apple планирует немного отложить обновление MacBook Pro. Это не будет масштабным обновлением с OLED-дисплеем и более тонким дизайном, о которых сейчас ходят слухи. По словам экспертов, эти обновления должны появиться уже в конце 2026 года. Зато стоит ожидать, что ноутбук будет иметь тот же дизайн, но несколько быстрее чипсет. MacBook Pro с процессором M5 должен выйти в самом начале 2026 года.

M5 MacBook Air

Как и в случае с MacBook Pro, он тонкой модели не стоит ожидать ничего, кроме прироста производительности. Планируется, что MacBook Air получит M5 в первом квартале 2026 года. Как упоминалось ранее, многие улучшения A19 Pro, представленных на прошлой неделе, будут реализованы в более мощном процессоре.

Новый дисплей Mac

Apple работает над двумя новыми внешними мониторами, но, по словам Гурмана, на горизонте только один из них. В ближайшие месяцы мы должны увидеть обновленную версию Studio Display или Pro Display XDR. Обе версии нового монитора, вероятно, имеют диагональ экрана 27 дюймов, поэтому они, скорее всего, станут преемниками Studio Display.

iPhone 17e

После дебюта iPhone 16e в начале этого года многие сомневались, будет ли такое обновление линейки смартфонов ежегодным. Но, судя по всему, будет. Весной следующего года ожидается новая версия iPhone 16e с более быстрым чипсетом A19 и другими небольшими усовершенствованиями.

Smart Home Hub

И, наконец, Apple должна наконец представить свой долгожданный Siri Hub в течение первых месяцев 2026 года. Этот продукт планировался к выпуску еще в прошлом году, но очень зависел от появления Apple Intelligence Siri, и здесь компании не удалось уложиться в запланированные сроки. В любом случае, как только компания сможет выпустить обновленную Siri с iOS 26.4, ожидается, что эта новая категория продуктов появится вскоре после этого.

