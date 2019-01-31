В Солнечной системе ''родилась'' новая планета: что о ней известно

Астрономы обнаружили небесное тело радиусом 1,3 километра на краю Солнечной системы.

Ученые уверены, что оно является зародышем новой планеты. Он располагается в поясе Эджворта-Койпера, который удален от Солнца на расстояние 30-55 астрономических единиц, то есть находится за орбитой Нептуна, сообщает "Лента.ру".

Считается, что пояс состоит из объектов, оставшихся после формирования планет. Из-за небольшого количества солнечного света астероиды и кометы в этой части Солнечной системы сохранились такими, какими они были миллиарды лет назад.

Иллюстрация

Открытие такого небесного тела подтверждают гипотезу, согласно которой планетезимали — зародыши планет — на раннем этапе достигают небольших размеров, а потом быстро наращивают свою массу, превращаясь в крупные объекты.

Как сообщал OBOZREVATEL, астрономы из США узнали, как можно возродить к жизни умирающие звезды — белые карлики, которые лишены собственного источника термоядерной энергии.

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