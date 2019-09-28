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28 сентября • обновлено в 20:24
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Украинские астрономы заметили "опасное" небесное тело: первые кадры

2.2т Читать материал на украинском

Харьковские астрономы заметили небесное тело, которое сформировалось за пределами Солнечной системы.

Как сообщает "5 канал", по началу ученые думали, что космический объект является опасным астероидом. Но позже выяснили, что это всего лишь комета.

О комете межзвездного происхождения, которая попала в нашу Солнечную систему, стало известно в конце августа.

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Но харьковские астрономы только сейчас доказали, что это не опасный объект.

Украинские астрономы заметили "опасное" небесное тело: первые кадры

Кадр из видео

Размеры кометы могут находиться в диапазоне от 2 до 16 километров.

Украинские астрономы заметили "опасное" небесное тело: первые кадры

Кадр из видео

Сейчас она движется со скоростью около 150 тысяч км/ч, что превышает аналогичные показатели для космических тел из Солнечной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA удивило новым фото самого дальнего объекта Солнечной системы. Оно является не сферическим, а плоским.

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Место
Украина Харьков
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Опять бурячихи перебрали!
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Украинские астрономы" звучит как "нигерийские физики-ядерщики"
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2
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
По началу ученые думали, что этот объект - это русские летят на Донбасс. Но позже выяснили ...
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