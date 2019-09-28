Украинские астрономы заметили "опасное" небесное тело: первые кадры

Харьковские астрономы заметили небесное тело, которое сформировалось за пределами Солнечной системы.

Как сообщает "5 канал", по началу ученые думали, что космический объект является опасным астероидом. Но позже выяснили, что это всего лишь комета.

О комете межзвездного происхождения, которая попала в нашу Солнечную систему, стало известно в конце августа.

Но харьковские астрономы только сейчас доказали, что это не опасный объект.

Кадр из видео

Размеры кометы могут находиться в диапазоне от 2 до 16 километров.

Кадр из видео

Сейчас она движется со скоростью около 150 тысяч км/ч, что превышает аналогичные показатели для космических тел из Солнечной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA удивило новым фото самого дальнего объекта Солнечной системы. Оно является не сферическим, а плоским.

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