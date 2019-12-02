В Киеве состоится конференция Games Gathering Conference

Уже на этих выходных пройдёт самое грандиозное событие этого года - Games Gathering Conference 2019. Kiev!

7-8-го декабря, конференция Games Gathering пройдёт в Киеве и в 5-й раз соберёт в своих стенах более 3000 игровых разработчиков из 30-ти разных стран. Вас ждут более 100 интересных и полезных лекций, круглых столов и дискуссионных панелей, более 50 спонсорских стендов, более 70-ти инди команд, которые представят свои проекты.

Games Gathering - это идеальная площадка для поиска новых деловых партнёров и сотрудников, для общения с потенциальными работодателями и старыми друзьями. Это конкурсы и батлы с ценными призами, живое общение со звёздами геймдева и уникальное событие не только для игровой индустрии Украины, но и всей Восточной Европы. Посетив Games Gathering 2019 вы очень продуктивно завершите свой рабочий год, а наше уютное препати от компании Playtika и отвязное главное пати от Unreal Engine запомнятся вам надолго!

До 6 декабря у вас есть шанс приобрести билеты по текущей цене. В дни конференции билеты можно будет приобрести на стойке регистрации, но уже по повышенной цене.

Не упустите возможность стать частью крутейшего геймдев события! Мы вас ждём!

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