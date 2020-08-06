Чем хороши сварочные аппараты Dnipro-M — покупать или нет?

Украинский бренд электроинструмента и строительного оборудования Dnipro-M предлагает большой ассортимент товаров. Среди них — сварочные инверторы, которые успели завоевать популярность на рынке Украины. Сварки бренда высокопроизводительные, надежные и доступные по цене. Их можно купить на официальном сайте Dnipro-M или в фирменных магазинах бренда.

Преимущества сварочных аппаратов Dnipro-M

Высокая производительность

Сварочные аппараты Dnipro-M обладают циклом работы, который позволяет им сваривать большое количество электродов без перерыва (до 121 электрода диаметром 5 мм при температуре окружающей среды 25°С).

Добиться таких результатов удалось благодаря использованию схемы "полный мост", принудительной системы охлаждения инвертора, повышенному количеству и площади радиаторов.

Универсальность

Сварки бренда Dnipro-M с одинаковым успехом работают с разными типами электродов, а также способны сваривать сталь, нержавеющую сталь, детали из чугуна. В каждом сварочном аппарате используются транзисторы мировых производителей:

Silan

FairChild

Toshiba

Стабильная работа при перепадах напряжения

Одно из главных преимуществ сварок Dnipro-M — возможность поддерживать стабильное сваривание металла при понижении напряжения в стационарной сети. Обе линейки сварочных аппаратов могут обеспечить равномерный шов при просадках:

SAB — при понижении до 160 В

MMA — при понижении до 140 В

Гарантия стабильной сварки — использование качественных емких конденсаторов. В моделях SAB установлено по 3 конденсатора емкостью 1410 мкФ, а в MMA — 4 конденсатора емкостью 1880 мкФ.

Защита от поломки

Использование функции термоконтроля позволяет защитить аппараты от слишком сильного нагрева электроники. Система TermoControl обеспечивает сохранность плат от перегорания.

Гарантия — до 5 лет

Качественные детали, которые используются в аппаратах Dnipro-M, позволяют установить 3-летний гарантийный срок на сварки SAB, и 5-летний — на ММА. На протяжении этого срока пользователи могут получить бесплатный ремонт и обслуживание сварок бренда в фирменных сервисных центрах.

Безопасность плат при перегрузке

Одна из распространенных проблем при работе со многими сварочными аппаратами — выход из строя управляющих плат при перегрузке. В сварках Dnipro-M эта проблема решается наличием специального разреза между управляющей и силовой частями. Даже если силовая окажется под большой нагрузкой, управляющая останется невредимой.

Дополнительную защиту обеспечивает лаковое покрытие, которое не пропускает влагу и пыль. Медные силовые дорожки обладают толщиной 70 мкм.

Как сварочные инверторы Dnipro-M позволяют автоматизировать сварочный процесс?

Еще одно значительное достоинство сварочных инверторов Dnipro-M заключается в автоматизации процесса сваривания. Наличие дополнительных функций позволяет работать со сваркой даже пользователям без опыта.

ARC FORCE

Эта функция отвечает за поддержку рабочей дуги в случае необходимости. Например, если электрод отдалится от поверхности детали, аппарат автоматически начнет поддерживать дугу, чтобы та не оборвалась. Пользователь может отдалять электрод на расстояние до 15 мм, и дуга будет оставаться стабильной.

ANTI-STICK

Функция "антиприлипания" позволяет оторвать электрод от металла, если он прилип. Это происходит за счет мгновенного снижения сварочного тока в момент прилипания. Расходник можно будет использовать дальше.