Telegram запретили в еще одной стране

Иранский суд запретил всемирно популярный мессенджер Telegram.

Как информирует Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение, причиной такого решения является "возможное использование мессенджера в незаконной деятельности", в которой его подозревают местные спецслужбы.

Официальные лица Ирана также заявили, что на Telegram якобы поступало много жалоб от граждан государства.

Мессенджер хотят заблокировать полностью, чтобы никто не смог обойти запрет даже при помощи виртуальных частных сетей (VPN) и других средств.

Отмечается, что сейчас Telegram использует каждый второй иранец, то есть порядка 40 миллионов человек.

Как сообщал "Обозреватель", 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил незамедлительно заблокировать Telegram. Такое решение было принято после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ России ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на гарантированную Конституцией РФ тайну переписки. 16 апреля мессенджер стали официально блокировать, но юзеры используют специальные сервисы, чтобы обойти запрет и продолжать пользоваться Telegram.

30 апреля порядка 10 тысяч россиян собрались в Москве на митинге против ограничений в интернете и блокировки Telegram.