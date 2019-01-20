Последнее полное лунное затмение: когда произойдет редчайшее явление

Каждый год люди имеют возможность наблюдать солнечные и лунные затмения. В 2019 году произойдет 3 лунных эклипса и 2 солнечных.

Только за одним из них можно будет наблюдать с Восточной части Европы, сообщает NASA.

Люди смотрят на затмение bigpicture.ru

21 января – полное лунное затмение, по Киевскому времени его можно будет посмотреть в 7:13. Этот эклипс будет последним на ближайшие два года. Следующее произойдет только в мае 2021 года. Также это событие является редчайшей комбинацией сразу трех астрономических явлений: полного лунного затмения, кровавой луны и суперлуния. Наблюдать полное лунное затмение можно в центральной части Тихого океана, Северной и Южной Америке, Европе, Африке.

2 июля — полное солнечное затмение. Своего пика оно достигнет в 19:24 по Гринвичу, а по Киевскому времени — в 21:24. Максимальную фазу затмения можно будет увидеть на юге Тихого океана, а также в Чили и Аргентине. Жители Украины смогут наблюдать его онлайн.

16 июля — частное лунное затмение. Наступит оно в 21:31 по Гринвичу, а в Киеве – в 23:31. Увидеть его можно в Южной Америке, Европе, Африке, Азии, Австралии.

26 декабря – кольцевое солнечное затмение, максимальная фаза которого ожидается на 5:18 по Гринвичу и 7:18 по Киевскому времени. Эклипс будет виден на территории Азии и Австралии, Саудовской Аравии, Индии, Суматре, Калимантане.

Солнечное затмение NASA

Как влияет на человека

21 января – многим может захотеться глобальных перемен в жизни, однако, как говорят астрологи, лучше не поддаваться этому чувству, потому что такой настрой – это последствия затмения.

2 июля – в день солнечного затмения и в течение трех дней после него, сознание человека может быть немного затемнено, поэтому не стоит начинать глобальное дело. Однако, это может стать поводом, чтобы обдумать стоит ли менять жизнь. Возможно, стоит избавиться от вредных привычек или добавить хорошие.

17 июля – в этот цикл лучше завершить все свои начатые дела. Также это затмение может принести ссоры и конфликты, поэтому стоит держать эмоции при себе. По словам астрологов, в это время очень полезно, погружаться в себя и переосмысливать свою систему ценностей.

26 декабря – некоторые идеи и перспективы могут исчезнуть из жизни человека, но важно сохранить свой эмоциональный фон и не вогнать себя в депрессию, поэтому стоит со всем прощаться без сожаления и не расстраиваться по пустякам.

Если верить наставлениям астрологов, то в этот момент также повышается связь с Вселенной и можно загадываться желание. Главное – правильно его сформулировать и визуализировать.

Ранее наши предки говорили, что на затмение нельзя смотреть, но сегодня, по словам издания, некоторые специалисты утверждают, что на него смотреть даже нужно, потому что подготовка и сам процесс, способны снизить ту самую тревожность, которая и является причиной многих бед.

Самый простой и безопасный способ понаблюдать эклипс — это смотреть с помощью онлайн-трансляции или через очки сварщика.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 7 января в мире начался так называемый коридор затмений. Он продлится две недели и закончится 21 января, когда будет лунное затмение.

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