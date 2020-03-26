Ученые сделали "реальный" снимок черной дыры: как выглядит

Ученые из Гарварда создали более четкие смоделированные изображения черной дыры.

Этим занялась команда специалистов, возглавляемая учеными из Гарвардской инициативы "Черная дыра". Они опубликовали статью, в которой излагается метод моделирования более четких изображений, передает The Garvard Crimson (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Отмечается, что идея пришла к ученым после того, как телескоп Event Horizon выпустил изображение черной дыры в апреле 2019 года. В частности, специалисты захотели усовершенствовать изображение и его теоретическое объяснение.

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Они использовали метод рендеринга изображений, называемый трассировкой лучей, он обычно встречается в компьютерной графике.

"Техника может "создать изображение, которое отдаленный наблюдатель мог бы увидеть, если бы черная дыра была освещена. Просто получилось красиво", – сказал астрофизик Майкл Джонсон.

По словам ученых, черные дыры накапливают подстроки фотонов или частиц света из-за гравитационного притяжения. Эти кольца изогнутого света образуют сферическую "фотонную оболочку" вокруг черной дыры, которую затем можно визуализировать с помощью компьютерного моделирования.

Специалисты уточнили, что новая технология поможет ученым лучше понять основные свойства черных дыр, такие как их масса и вращение, которые ускользают от астрофизиков.

Новый "реальный" снимок черной дыры

Как сообщал OBOZREVATEL, американские астрономы впервые засняли появление черной дыры во Вселенной. Ученые наблюдали невероятно яркий взрыв звезды, который был во много раз ярче сверхновой.

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