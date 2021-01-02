Названы 10 главных достижений украинских ученых в 2020 году

Разработка ПЦР-тестов для диагностики коронавируса и объявления первых конкурсов Национальным фондом исследований стало одним из главных достижений украинских ученых 2020 года.

Всего "Радіо Свобода" назвала десять свершений украинских ученых, среди которых вручение Шнобелевской премии и создание универсального антисептика.

Конкурсы Национального фонда исследований

Национальный фонд исследований ввел на конкурсной основе отбор и финансирование научных проектов по проведению фундаментальных и прикладных исследований, а также экспериментальных разработок во всех областях науки: естественной, технической, общественной и гуманитарной сферах.

Также осуществлен государственный заказ на научно-технические (экспериментальные) разработки и научно-техническую продукцию.

Министерство образования проанализировало, какие научные и технологические направления исследований в сферах сельского хозяйства, энергетики и транспорта являются перспективными в мире и выделило следующие:

Преодоление голода, развитие сельского хозяйства

Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивых и современных источников энергии для всех

Создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям

Игнобелевская (Шнобелевская) премия по физике

Украинские ученые Иван Максимов и Андрей Потоцкий получили Игнобелевскую премию по физике за исследования вибрации дождевых червей. Они обнаружили, что они формируют узоры, аналогичные тем, которые формируют капли воды под воздействием вибрации.

Максимов и Потоцкий работают в Свинбернском университете технологий в Мельбурне (Австралия) и хотят найти прикладное применение своему открытию, в частности в робототехнике, а также как неинвазивный метод изучения импульсов мозга.

Разработка ПЦР и ИФА-тесты для диагностики коронавируса

В Киеве в частной лаборатории разработали иммуноферментный тест, который выявляет антитела к COVID-19, то есть показывает, имеет ли человек иммунитет против коронавируса. По словам разработчиков, точность ИФА-теста – 84%, а стоимость – 47 гривен.

Универсальный антисептик

Ученые Института физики НАН Украины разработали инновационную технологию изготовления металл водо- полимерного нанокомпозита со свойствами антисептика широкого спектра действия. Такой антисептик может защищать от заражения бактериальными и вирусными инфекциями, такими как COVID-19.

Создание сверхпрочного материала

Ученые Донецкого физико-технического института имени Галкина НАН Украины совместно с коллегами из Университета Монаша (Австралия), Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка (Германия) и Института нанотехнологий Технологического института Карлсруэ (Германия) предложили новый подход к созданию внутренних архитектур в металлических материалах, который назвали литомиметикой.

Этот подход основывается на том, что интенсивная пластическая деформация (ИПД) – кручения под высоким давлением, равноканальное угловое прессование, винтовых экструзия (продавливание материала через формовочное отверстие в матрице – Ред.) и прочее – обеспечивает прочное соединение компонентов композиции между собой и контролируемое формирования в ней мультимасштабних структур, похожих на те, что образуются в литосфере Земли. С применением этого подхода можно создавать новые высокопрочные, высокопластичные, биосовместимые материалы.

Метод обнаружения пожаров

Ученые Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины разработали методику геокодирования данных со спутников по выбросам тепла с целью получения сведений о географических объектах, на территории которых зафиксировано эти выбросы, а также оригинальную методику выявления лесных и других потенциально опасных пожаров.

На основе этих методик создана картографически-аналитическая система мониторинга выбросов тепла и выявления потенциально опасных пожаров, которая успешно прошла испытания и используется в оперативной деятельности ГСЧС .

Метод оценки токсического воздействия

Институт биохимии имени Палладина НАН Украины разработал метод оценки токсического воздействия аэрозоля, образующегося при сгорании органических веществ, что важно для методологии его мониторинга и сенсингу в окружающей среде, а также путей его нейтрализации.

Также ученые определили механизмы развития нейротоксичности при воздействии стойких органических загрязнителей и показали, что частицы препарата аэрозоля пластикового дыма способны приводить к дисбалансу процессов возбуждения/торможения в центральной нервной системе человека.

Новый украинский радиотелескоп РТ-32

Центр космических исследований и связи в Золочеве Львовской области с начала 2020 года начал эксплуатацию радиотелескопа РТ-32, что открыло новые возможности украинской радиоастрономии и космической навигации. Аппарат позволяет проводить исследования активных ядер галактик, мест звездообразования, мерцаний, солнечного излучения, пульсаров.

Сейчас ученые ставят за цель возобновить работу украинского радиотелескопа в Европейской РСДБ (Радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой) сети. Завершение проекта планируется в 2023 году.

Новейшая корабельная система управления стрельбой

В Киеве научно-исследовательский институт "Квант" разработал и готовится испытывать новую корабельную систему управления стрельбой Stilet, способной в условиях радиопомех, при различных метеорологических условий, круглосуточно обнаруживать в заданном секторе и вести автоматическое сопровождение – воздушных, надводных и береговых целей. Боевая система также может вести управление наведением и стрельбой универсальной артиллерийской установки среднего калибра.

Stilet можно устанавливать как во время модернизации существующих единиц флота, так и для вооружения кораблей, которые только строятся.

Экологическая защита садов от вредителей

Ученые Института садоводства НААН разработали систему экологически безопасного защиты плодовых деревьев. Ученые объяснили, что система защиты насаждений базируется на проведении обработок в период до цветения яблони по общепринятым фенологические критериям с одновременным инструментальным мониторингом ситуации, а после цветения – в критические периоды инфицирования деревьев возбудителем парши, которые определяют с помощью специальных механических или электронных приборов и нормализованной шкалы Миллса (для определения периодов инфицирования яблони возбудителем парши и степени опасности инфекции).

По их прогнозу, защита насаждений от болезней и вредителей по фенопрогнозной системе увеличит уровень рентабельности урожая на 32,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина подписала соглашение с NASA об исследовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.