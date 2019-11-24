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25 ноября • обновлено в 02:39
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Нашелся уникальный древний корабль викингов: опубликованы фото

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На западе Норвегии ученые нашли уникальный корабль возрастом более тысячи лет, построен викингами.

Соответствующее открытие на острове Эдей сделали археологи из Норвежского института изучения культурного наследия, передает издание The Local.

"Судно, которое может датироваться эпохой викингов и было построен более 1000 лет назад, недавно обнаружили в западной части Норвегии в округе Ромсдал. Открытие было сделано с помощью георадара", – сказано в сообщении.

Корабль викингов в Норвегии - локация

Корабль викингов в Норвегии - локация

NIKU

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По словам министра климата Ола Елвестуена, такое открытие имеет как национальное, так и международное значение. Место, где был обнаружен корабль, расположено на судоходном пути в Тронхейм. Оно находится недалеко от локации, где король Харальд Ферхейр участвовал в двух морских сражениях, завоевав власть в Норвегии в конце 800-х годов.

Место, где был обнаружен георадаром корабль викингов

Место, где был обнаружен георадаром корабль викингов

NIKU

Тем не менее, эксперты пока утверждают, что рано делать выводы по поводу возраста найденного корабля, хотя, ему "определенно больше тысячи 1000 лет".

Корабль викингов и древнее поселение

Корабль викингов и древнее поселение

NIKU

Георадар, который помог отыскать корабль викингов

Георадар, который помог отыскать корабль викингов

NIKU

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно ученые раскрыли, каким мог быть последний общий предок обезьян и людей. Они обнаружили окаменелости ранее неизвестного вида примата, который жил 11,6 миллиона лет назад в миоцене.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Исследование ученых
Место
Норвегия
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
100 % капитаном был мокряк и когда он вернулся на окраину уже был без кружевных трусов.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"...ему определенно больше тысячи 1000 лет". Больше миллиона, что ли? Какие там викинги? Тогда, на Земле не существовало вообще никакой жизни, кроме xoxлoв. Это уже потом от xoxлoв произошли человекообразные обезъяны, а уже от них - первые люди.
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