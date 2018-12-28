Нибиру совсем близко: названа новая дата конца света

Очередной конец света предсказывают в конце 2018 года – “Планета Х” или Нибиру, как утверждают последователи конспирологии, столкнется с Землей и уничтожит наш мир.

Новая дата уже известна — столкновение произойдет в самый ожидаемый период жителями многих стран Земли — 31 декабря или 1 января, пишет Newshay.com.

Мифическая Нибиру, по теории конспирологов и уфологов, при столкновении с Землей способна своим гравитационным воздействием вызвать на ней страшные природные катаклизмы и даже привести к расколу земного шара.

Паникеры, называющие себя учеными, уже подсчитали, что после замедления движения Нибиру, наоборот, ускорилась, а значит совсем скоро будет здесь, сообщает издание.

Новый конец света 31 декабря 2018 — будет или нет

По мнению ученых, о приближении Нибиру говорят весь год природные катаклизмы и стихийные бедствия по всей планете. Последнее подтверждение — цунами в Индонезии и проснувшийся вулкан в Италии. Конспирологи считают, что по-иному наша планета не может реагировать на приближение космического тела, магнитное поле которого в разы сильнее ее.

Накануне в Интернете даже появилось видео, на котором пассажир лайнера, пролетающего над Россией, заснял планету Х — необычное светящееся небесное тело расположилось как раз возле солнца на небосклоне. Чтобы исключить обвинения в монтаже пассажир даже провел большим пальцем пере экраном — мол, смотрите, все по-честному.

Видео испугало жителей Земли и России в частности. Но официальная наука успокаивает — Нибиру не упадет, ведь существование планеты так и не было доказано, а верить шулерам в сети не стоит.

Существует ли Нибиру?

Загадочное Нибиру упоминается впервые в древних шумерских манускриптах. Согласно текстам и рисункам солнечная система состоит из 12 планет, вращающихся вокруг Солнца. По мнению шумеров, Нибиру – гигантский космический объект с вытянутой орбитой.

Расположено это небесное тело между Юпитером и Марсом и пересекает солнечную систему раз в 3600 лет. По их предположениям очередное приближение Нибиру к солнечной системе состоится между 2100 и 2158-м. Нибиру, по мнению уфологов, в настоящее время стремительно приближается к Земле.

Ученые же действительно предполагают существование девятой планеты, но далеко от Земли. Официально существование планеты нигде не зафиксировано – ее вычислили математическим путем, но физически ни один астроном ее пока не видел.

Ученые говорят, что, если бы Нибиру приближалось к Земле, этот факт давно уже был бы установлен. Так что, по словам ученых, угрозы столкновения Нибиру с Землей нет – все это простые выдумки людей.

В то же время, Нибиру, как утверждают СМИ, увидели жители почти всего земного шара. За последние месяцы люди на разных континентах нашей планеты наблюдают в небе необычный красный объект, имеющий округлые очертания, подтверждая увиденное различными видео и фото.

Так, например, жители города Хьюстон (США), как они утверждают, увидели в небе загадочное небесное тело в виде “второго солнца”. По мнению ученых из Массачусетского института, красный объект в небе, который наблюдали жители разных стран, может быть “Планета Х” или Нибиру.

Согласно исследованию ученных, Нибиру может иметь гигантские размеры, которые превышают размеры Солнца в сотни тысяч раз. Несмотря наблюдения людей красного объекта возле Солнца и Луны, Нибиру от Земли находится в миллионах световых лет и никак ей не угрожает столкновением.

Как близка Нибиру к Земле?

15 октября в США очевидцы заметили коричневый карлик Нибиру и голубую планету возле него. Об этом сообщает The Koz Telegram. Свидетели утверждают, что видно объект было всего несколько минут, после чего он скрылся за атмосферой.

newshay.com

Эксперты решили, что речь не просто об одной планете, а о целой звездной мини-системе Нибиру с коричневым карликом в основе. Запечатлеть ее ранее не удавалось.

Многочисленные специалисты утверждают, что мощная космическая конструкция уже вошла в Солнечную систему и стремительно направляется к ее центру. Это, по мнению уфологов, приведет к массовым переменам на Земле, которые ощущаются уже сейчас.

К примеру, не утихающие ураганы в Атлантике есть ничем иным, как следствием влияния гигантского коричневого карлика, активность которого повышает среднестатистическую температуру на планете. Это приводит к миграции воздушных масс и образованию ураганов.

Между тем обезвредить звездную систему Нибиру имеющимися на вооружении NASA средствами никак не получится, сообщается на сайте.

Конец света — что произойдет с Землей

Уфологи США уверяют, что конец света уже пришел — в середине декабря: на страну напали жители Нибиру, но власти замалчивают информацию. Официальная наука уверяет — нет, никто и ни на кого не нападал. Просто в Штатах испытали новую бомбу.

Официальные ученые уверяют — конец света обязательно случиться. У людей как минимум есть несколько тысяч лет, чтобы попробовать предотвратить трагедию. Планету уничтожают сами люди.

Ресурсы природы не так уж и бесконечны. Экологи всего мира призывают людей воссоединиться вокруг глобальной экологической катастрофы, чтобы наши потомки не увидели, как планета восстанет против своих жителей и устроит им судный день.

С другой стороны, грозит нашей планете и Солнце — звезда вскоре может разорваться на мелкие части из-за выработки большого количества водорода. Из-за взрыва волна энергии буквально сожжет все на своем пути, включая и планету Земля.

“С космический точки зрения у нас есть как минимум миллиард лет, пока Солнце не станет слишком мощным источником и безо всякого антропогенного влияния на Земле начнётся необратимый парниковый эффект”, — рассказал ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института МГУ Сергей Попов.

Конец света ждут и в январе 2019 года — что произойдет

Новые данные астрономов также не утешают — конец света может произойти уже 13 января 2019 года. Здесь дело не в Нибиру, а в огромном астероиде, который пройдет на опасном расстоянии от Земли.

Астероид 2002 NT7 несет угрозу нашей планете своими размерами и близостью траектории пути. Но ученые уверяют, что опасные тела очень часто проходят мимо Земли, так что паниковать заранее не стоит.

По мнению специалистов, на теме конца света наживаются только СМИ и спекулянты, которым выгодно подпитывать в обществе страх перед неизвестностью. А из космоса “официальная наука” пока угроз никаких не ждет.

Как сообщал OBOZREVATEL, у NASA виключили можливість існування так званої "планети-вбивці" Нібіру, бо вчені з усього світу контролюють ситуацію і прораховують усі реальні загрози. Заступник директора космічного центру ім. Ліндона Джонсона NASA у Х'юстоні Майкл Хесс заявив, що історія з Нібіру — всього лише частина теорії конспірологів.