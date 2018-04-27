Настоящий или нет: iPhone SE 2 стал "героем" видеослива в интернете

Компания Apple начала работу над вторым поколением компактного iPhone SE, дополнив его стеклянной "спинкой" для беспроводной зарядки и 3,5-миллиметровым разъемом для наушников.

Слухи об этом появились в китайской социальной сети Weibo, сообщил сайт Letem světem Applem .

На опубликованном видео можно увидеть модель якобы нового телефона iPhone SE 2. Судя по виду, задняя камера не выпирает из корпуса. Из этого можно сделать вывод, что она будет отличаться от тех, которые Apple использовала в своих уже представленных флагманах. Например, таких как iPhone 8.

На нижнем краю корпуса видно стандартный аудиоразъем (3,5 мм) - вероятно, компания хотя бы один свой смартфон будет комплектовать обычными проводными наушниками.

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