''Мобильному безлиму на интернет конец?'' Что задумали операторы

Мобильный оператор "Киевстар" собирается отказаться от безлимитного тарифа в сети Интернет. Новый руководитель компании Александр Комаров заявил, многие абоненты на самом деле не используют так много мобильного интернета, и им выгоднее платить за тот объем услуг, который они получили.

Другие мобильные операторы уверяют, что у них нет подобных планов. Хотя эксперты считают, все это временно, как только на рынке появится первый пример, за ним последуют и другие. А вообще – это мировая тенденция. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Сколько дают безлимита

Самый дешевый пакет с безлимитным интернетом в "Киевстаре" стоит 155 грн. У Vodafone 115 грн. У Life безлимитного тарифа нет, он ограничен 40 ГБ. Но если вы будете использовать больше, то каждый месяц вам бесплатно будут добавлять нужное количество ГБ. Такой пакет стоит 249 грн.

Мобильный интернет

Правда, два крупных оператора не так давно приняли новые правила, по которым могут ограничить так называемый интернет-безлимит. Например, "Киевстар" для тех, кто выкачивает в день более 3 тысяч мегабайт, может обрезать скорость до 0,8 Мега/бит в секунду. Аналогично и в Vodafone.

Из-за чего ограничивают

Эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич считает, мобильные операторы, предоставляя безлимит, понимают, что большинству абонентов столько интернета не нужно.

Интернет

"Люди массово переходят на безлимит. Это хороший маркетинговый ход для увеличения продаж, людям нравится получать что-то "от пуза". В целом абоненты начинают пользоваться интернетом несколько больше, но не критично. Рано или поздно появляются "качальщики", которые начинают качать очень много, например, фильмов и другой видеоконтент с помощью торрентов. Фактически, они откусывают непропорционально большую часть емкости сети, мешая другим пользователям. Ведь сеть не резиновая, у нее есть ограничения", — говорит Химич.

И поясняет: "Если вы посмотрите на мачту мобильной связи, то, как правило, увидите три развёрнутые в разные стороны вертикальные антенны, три "лепестка", которые охватывают 360 градусов. Это три так называемых сектора, каждый из которых имеет фиксированную пропускную способность. У сети третьего поколения это может быть 14 мегабит в секунду, у четвёртого – 100 мегабит в секунду.

В целом у оператора ограниченное количество этих антенн и секторов. Емкость каждого сектора делится между абонентами. Если их мало, то скорость передачи данных большая. Если абонентов больше и появляется "качальщик", который потребляет слишком много, то он начинает серьезно мешать другим абонентам", — говорит Химич.

Когда мобильный оператор замечает эту проблему, то вводит ограничения.

Антенна мобильной связи

Битва из-за 1%

Кстати, "Киевстар", когда осенью прошлого года ввел свою "Политику справедливого пользования сетевыми ресурсами", пояснил, что существует 1% абонентов, которые каждый день используют аномально большое количество мобильного интернета – более 100 тысяч мегабайт ежемесячно. Они перегружают сеть и создают помехи остальным абонентам. Теперь же он и вовсе планирует отказаться от безлимитного тарифа.

Новости Киевcтар включил связь 4G еще в 110 населенных пунктах

Правда, эксперт Роман Химич говорит, что это общемировая тенденция – ограничивать Интернет.

"Вообще ситуация с отменой или вводом безлимитных тарифов на услуги напоминает морской прибой. То операторы почти синхронно вводят безлимит, то отменяют. На моей памяти это было раза три или четыре. И вся причина в том, что сети мобильной связи не рассчитаны на по-настоящему неограниченное потребление", — считает Химич.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся