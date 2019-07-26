Манипулировали людьми: Facebook ударил по фейковым аккаунтам в четырех странах

Facebook удалил поддельные аккаунты в четырех странах, которые манипулировали общественным мнением.

По словам главы отдела политики кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера, под ударную волну попали Таиланд, Россия, Украина, Гондурас, передает Reuters.

Уточняется, что сотрудники закрыли 294 учетных записей, 1 тыс. 509 страниц и 32 группы в рамках расследования в отношении отдельных личностей или групп, которые злоупотребляют платформой, чтобы обманывают людей о том, кто они.

Facebook pixabay

"Группа может хотеть, что бы мнение (месседж) которое они распространяют, выглядело как внутреннее мнение из страны, когда по факту это мнение распространяется из-за границы, либо группа может хотеть показать, что это независимое мнение, когда на деле оно ассоциируется с государством либо с конкретным кандидатом", – добавил Глейхер.

Киберпреступность pixabay

В Украине фейковые аккаунты контролировали из Луганской области. Социальную сеть использовали для того, что бы разоблачить военных. Одна из сетей в РФ была создана, чтобы очернить украинских журналистов. Там в основном размещали информацию про украинскую политику и новости, включая темы как отношения между двумя странами. Кроме того, размещалась критика о государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские исследователи провели анализ социальных сетей на предмет их потенциальной угрозы для психического здоровья молодежи. Самым опасным ресурсом оказался Instagram.

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