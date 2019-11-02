Усика хотят жестко подставить с чемпионским боем: спортивные итоги 1 ноября

Усику готовят жестокую подставу с чемпионским боем и американский боец UFC рассказал правду о Хабибе.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 1 ноября.
Кроме того, Суркис высказался о слабости "Динамо" после победы над "Шахтером", а у Усика возник неожиданный вариант с боем против экс-соперника Кличко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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