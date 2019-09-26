Юная украинская теннисистка уничтожила россиянку, показав лучший результат в карьере

Молодая украинская теннисистка Катарина Завацкая впервые в своей карьере вышла в полуфинал на турнирах WTA. В Ташкенте 19-летняя украинка разгромила россиянку Анну Калинскую — 6:0, 6:2.

Катарина Завацкая btu.org.ua

Наша соотечественница просто уничтожила соперницу в первом сете, выиграв партию "под ноль". Добить оппонентку во втором сете также не составило большого труда. 6:2 - легкий успех Завацкой.

В полуфинале соперницей 142-й ракетки мира Катарины Завацкой (впрочем, после этой недели ее рейтинг точно вырастет) станет победительница пары между румынкой Сораной Кырстей и Данкой Ковинич из Черногории.

Отметим, что в четверг, 26 сентября, свои четвертьфинальные матчи на супертурнире в Китае с призовым фондом 2 828 000 долларов сыграют первая и вторая ракетки Украины — Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года Катарина Завацкая ворвалась в топ-150 рейтинга WTA, победив на турнире категории ITF в Контрексевиле (Франция) с призовым фондом $100 000.

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