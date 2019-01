Юная украинка сотворила грандиозную сенсацию на Australian Open

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская феерично пробилась в третий круг первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Australian Open. Наша соотечественница добилась этого права благодаря сенсационной победе над 23-м номером посева испанкой Карлой Суарес Наварро – 6:3, 3:6, 6:1.

It's Dayana's Day!



Dayana Yastremska upsets the No.23 seed Carla Suarez Navarro 6-3 3-6 6-1 to reach the 3R in only her second Grand Slam main draw appearance.#AusOpen #GameSetMatch pic.twitter.com/c3JJerLMvH