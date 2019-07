Впервые в карьере: Свитолина вышла в четвертьфинал Wimbledon

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Большого шлема – Wimbledon.

Наша соотечественница уверенно справилась с представительницей Хорватии Петрой Мартич в двух партиях – 6:4, 6:2.

Straight sets. Straight into the next round.



A first #Wimbledon quarter-final awaits for No.8 seed @ElinaSvitolina as she beats Petra Martic… pic.twitter.com/jCFomqfYc2