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Впервые в карьере: Свитолина вышла в четвертьфинал Wimbledon

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Большого шлема – Wimbledon.

Наша соотечественница уверенно справилась с представительницей Хорватии Петрой Мартич в двух партиях – 6:4, 6:2.

Соперницы провели на корте 109 минут. За это время Свитолина сделала три подачи навылет, допустила пять двойных и 17 невынужденных ошибок, реализовала четыре из 11 брейк-поинтов и выиграла 30 активных розыгрышей.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

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Начались судороги: Свитолину шокировал инцидент на Wimbledon

За выход в полуфинал Элина поспорит с победительницей чешского дерби Каролина Плишкова – Каролина Мучова.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Отметим, что украинка еще никогда не играла в 1/2 финала турниров серии Большого шлема.

Как сообщал OBOZREVATEL, француз Гаэль Монфис откровенно рассказал о конфликте с Элиной Свитолиной.

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Тема
Wimbledon
Персона
Элина Свитолина
Место
АнглияЛондон
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