Впервые в карьере: Свитолина вышла в четвертьфинал Wimbledon

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Большого шлема – Wimbledon.
Наша соотечественница уверенно справилась с представительницей Хорватии Петрой Мартич в двух партиях – 6:4, 6:2.
Straight sets. Straight into the next round.— Wimbledon (@Wimbledon) 8 июля 2019 г.
A first #Wimbledon quarter-final awaits for No.8 seed @ElinaSvitolina as she beats Petra Martic… pic.twitter.com/jCFomqfYc2
Соперницы провели на корте 109 минут. За это время Свитолина сделала три подачи навылет, допустила пять двойных и 17 невынужденных ошибок, реализовала четыре из 11 брейк-поинтов и выиграла 30 активных розыгрышей.
Элина Свитолина
За выход в полуфинал Элина поспорит с победительницей чешского дерби Каролина Плишкова – Каролина Мучова.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Отметим, что украинка еще никогда не играла в 1/2 финала турниров серии Большого шлема.
Как сообщал OBOZREVATEL, француз Гаэль Монфис откровенно рассказал о конфликте с Элиной Свитолиной.
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