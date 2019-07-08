Впервые в карьере: Свитолина вышла в четвертьфинал Wimbledon

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Большого шлема – Wimbledon.

Наша соотечественница уверенно справилась с представительницей Хорватии Петрой Мартич в двух партиях – 6:4, 6:2.

Straight sets. Straight into the next round.



A first #Wimbledon quarter-final awaits for No.8 seed @ElinaSvitolina as she beats Petra Martic… pic.twitter.com/jCFomqfYc2 — Wimbledon (@Wimbledon) 8 июля 2019 г.

Соперницы провели на корте 109 минут. За это время Свитолина сделала три подачи навылет, допустила пять двойных и 17 невынужденных ошибок, реализовала четыре из 11 брейк-поинтов и выиграла 30 активных розыгрышей.

Элина Свитолина

За выход в полуфинал Элина поспорит с победительницей чешского дерби Каролина Плишкова – Каролина Мучова.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Отметим, что украинка еще никогда не играла в 1/2 финала турниров серии Большого шлема.

Как сообщал OBOZREVATEL, француз Гаэль Монфис откровенно рассказал о конфликте с Элиной Свитолиной.

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