Свитолина вышла в третий круг Wimbledon, заставив плакать соперницу из России

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира Wimbledon, пройдя по сетке представительницу России Маргариту Гаспарян на отказе соперницы - 5:7, 6:5.

При этом матч против 62-й ракетки мира оказался вовсе непростым. Первый сет остался за россиянкой со счетом 7:5. Драматичной выдалась и концовка второй партии, проигрывать которую украинка уже не имела права. При счете 5:4 в свою пользу россиянка не реализовала матчбол и вскоре за это поплатилась. Два следующих гейма были за Элиной, которая наконец повела - 6:5.

Gasparyan is in serious pain pic.twitter.com/5uEAVQYMDc