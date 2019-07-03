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Свитолина вышла в третий круг Wimbledon, заставив плакать соперницу из России

2.2тЧитать материал на украинском

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира Wimbledon, пройдя по сетке представительницу России Маргариту Гаспарян на отказе соперницы - 5:7, 6:5.

При этом матч против 62-й ракетки мира оказался вовсе непростым. Первый сет остался за россиянкой со счетом 7:5. Драматичной выдалась и концовка второй партии, проигрывать которую украинка уже не имела права. При счете 5:4 в свою пользу россиянка не реализовала матчбол и вскоре за это поплатилась. Два следующих гейма были за Элиной, которая наконец повела - 6:5.

В 11-м гейме у Гаспарян появились проблемы с ногой и она обратилась за помощью к физиотерапевту, пожаловавшись на судорогу. Медицинское вмешательство не помогло, и российская спортсменка решила досрочно прекратить борьбу.

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В личном противостоянии между теннисистками счет стал 1-1 - предыдущая встреча Свитолиной и Гаспарян завершилась в пользу последней.

В третьем раунде Wimbledon Элина Свитолина сыграет с 32-й ракеткой мира Марией Саккари, представляющей Грецию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом круге Свитолина обыграла Дарью Гаврилову из Австралии.

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Тема
Wimbledon
Персона
Элина Свитолина
Место
АнглияЛондон
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