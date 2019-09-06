Свитолина драматично проиграла в полуфинале US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заверила выступление на Открытом чемпионате США с призовым фондом $26 470 000.
Свитолина - Уильямс
В матче 1/2 финала US Open 24-летняя одесситка уступила представительнице США Серене Уильямс 6:3, 6:1.
Свитолина - Уильямс
Матч складывался драматично для украинки. Уже в первом сете она упустила два брейка, а затем не взяла свою подачу, выигрывая 40:0.
37-летняя Уильямс идеально меняла угол удара с самого глубокого до острого, из-за чего нашей соотечественнице приходилось много двигаться по корту.
Свитолина - Уильямс
При счете 3:1 на подаче американки, Элина вновь вела 40:0, и вновь не смогла ничего поделать с острыми кроссами Уильямс, проиграв тройной брейк-поинт.
Во второй партии Свитолина никак не могла наладить первую подачу, а со второй Серена уверенно контратаковала. Элина часто невынужденно ошибалась и уже в третьем гейме Уильямс достаточно просто взяла подачу украинки.
Свитолина - Уильямс
Свитолина - Уильямс
Американка выполняла свои удары с огромной скоростью. Теннисистка из Украины заметно уступала в движении своей оппонентке, и несколько раз розыгрыши гейма завершались очень быстро и не в нашу пользу.
Серена, выиграв всухую подачу украинки, сделала счет 4:1, после чего довела игру до победы.
Свитолина - Уильямс
Свитолина - Уильямс
Свитолина - Уильямс
Свитолина - Уильямс
Свитолина - Уильямс
Свитолина - Уильямс
Напомним, что в матче 1/4 финала US Open Свитолина была сильнее представительницы Великобритании Йоханны Конты, занимающей 16-й номер в рейтинге WTA.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/8 финала украинка одержала победу над Мэдисон Киз (7:5, 6:4).
В 1/16 финала 5-я ракетка мира из Одессы обыграла 19-летнею соотечественницу Даяну Ястремскую (32-й номер мирового рейтинга) – 6:2, 6:0.
Ранее Элина прошла Уитни Осигве (2:0) и Винус Уильямс (2:0).
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