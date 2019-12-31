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31 декабря • обновлено в 15:45
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Свитолина попала в десятку лучших теннисисток десятилетия

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в топ-10 самых успешных теннисисток последнего десятилетия.

Как сообщает TenisGang, в расчет бралось количество выигранных титулов за период с 2010-го по 2019 годы. За это время лучшая украинская теннисистка выиграла 13 титулов на турнирах WTA, что вывело ее на девятое место рейтинга.

Топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия:

Кроме того, как сообщает официальный твиттер Женской теннисной ассоциации, за последние четыре года Свитолина выиграла наибольшее количество турниров на хардовом покрытии (7 трофеев).

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В данный момент Элина готовится к старту нового сезона в Австралии – 6 января начнутся соревнования в Брисбене.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина приняла важное решение, пригласив в свою команду звезду тенниса.

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Автор
Юрий Трохимчук
Персона
Элина Свитолина
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