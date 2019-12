Свитолина попала в десятку лучших теннисисток десятилетия

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в топ-10 самых успешных теннисисток последнего десятилетия.

Как сообщает TenisGang, в расчет бралось количество выигранных титулов за период с 2010-го по 2019 годы. За это время лучшая украинская теннисистка выиграла 13 титулов на турнирах WTA, что вывело ее на девятое место рейтинга.

Топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия:

Кроме того, как сообщает официальный твиттер Женской теннисной ассоциации, за последние четыре года Свитолина выиграла наибольшее количество турниров на хардовом покрытии (7 трофеев).

