Россиянка потеряет миллионы: Nike отказался работать с Шараповой

Американская компания Nike не будет заключать новый спонсорский контракт с российской теннисисткой Марией Шараповой.

Мария Шарапова

По информации издания The Sun, Nike откажется от идеи продления соглашения, которое истекает в конце 2018 года. По контракту с компанией теннисистка получает около 11 миллионов евро в год, что является самым крупным контрактом для женщин в спорте.

Кроме того, сотрудничество с американским брендом позволило Шараповой стать самой высокооплачиваемой спортсменкой мира.

В сентябре стало известно, что россиянка вероятнее всего, завершит карьеру в 2019 году. Спортсменка решила досрочно закончить выступления в нынешнем сезоне, а известный тренер Андрей Чесноков поделился кулуарной информацией о планах экс-первой ракетки мира.